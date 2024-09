Hazte con un chalet de revista de 160 metros cuadrados por menos de 415.000€

Confiesa: ¿cuántas veces te has encontrado de pie mirando a la nada en la cocina o en el salón de tu casa pensando en lo maravilloso que sería tener unos "pocos" metros cuadrados de más para poder posicionar cómodamente ese aparador de ensueño que viste rebajado hace unos pocos días o conseguir ese espectacular espejo de pie con el que brindar a las habitaciones – al menos, visualmente hablando- de una mayor profundidad.

Ensoñaciones que, en su mayoría, terminan con un suspiro a modo de "vuelta a la realidad" con la taza de café todavía en la mano (y ya frío).

Aunque, cabe añadir que puede que esa ambición, en las siguientes líneas, se aleje de manera definitiva de la larga lista de propósitos futuros para hacerse un hueco en los conseguidos. Como lees.

Y es que ubicada en la zona de los Espartales en Alcalá de Henares se halla una casa con terraza de 160 metros cuadrados que roza los 400.000€ -siendo rigurosos su precio exacto es de 414.400€- que podría contribuir a que nunca más tengas que recalentarte el café (o la infusión del día) por culpa de esas ensoñaciones.

El chalet con el que todos sueñan: está en Alcalá de Henares y roza los 400.000€

Ubicada en la calle Alfonso XI de Alcalá de Henares, en pleno barrio de los Espartales -conocido, entre sus muchas cualidades, por su magnífica ubicación a solo diez minutos del centro de Alcalá de Henares y ser un barrio residencial de unas 230 hectáreas aproximadamente- se sitúa este chalet robusto y resistente de dos plantas constituido por tres dormitorios, tres baños, un gran salón-comedor y, la gran joya de la vivienda, una espaciosa terraza que dispone de jardín.

Este chalet de Alcalá de Henares cuenta con una enorme cocina-salón / Tucasa

Estancias que contribuyen que sea catalogada por todo aquel que la visita, junto a su espaciosa distribución, como una vivienda óptima (y asequible) que, por si fuera poco, cuenta con un aislamiento sobresaliente que te hará olvidar lo que es la calefacción o el aire acondicionado. Por no hablar de que, además, es una vivienda sostenible.

¿Qué quiere decir esto? Principalmente, esta vivienda ha sido minuciosamente estudiada y diseñada. De ahí a que cuente con una instalación de aerotermia y suelo radiante que se manifestará en las correspondientes facturas; el consumo de energía será bajo. De hecho, dispone de una calificación energética A. Un dato que sumado a su casi imbatible relación 2,58€/m2 hace que esta casa sea señalada como: LA casa.

Qué tiene de especial este chalet en el barrio de los Espartales

Si bien su excelente calificación energética o su proximidad a todos los establecimientos de primera necesidad favorecen que sea señalada como una magnífica oportunidad, es su distribución la que contribuye a que se haya convertido en uno de los chalets más codiciados de la zona.

El chalet cuenta con una habitación principal de ensueño y un cómodo cuarto de baño / Tu casa

Al fin y al cabo, es el punto álgido de la comodidad que dispone. Y esta, cuenta con ello. Con nota, nos aventuraríamos a decir. En la primera planta dispone de la habitación principal equipada con un baño, un vestidor y una pequeña terraza, que le brinda un plus de comodidad.

No obstante, si buscas un plus de luminosidad o contacto con el exterior, te encantará conocer que la segunda planta es bastante polivalente dispone de una gran terraza. Aunque, eso, no es todo. Respondiendo y satisfaciendo a todas las necesidades cuenta con: una pequeña sala de estar, un despacho, zona de juegos o, incluso, si lo prefieres puede destinarlo a ser tu pequeño rincón de desconexión.