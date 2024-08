Consigue tu piso de ensueño en Alcalá de Henares con piscina y solarium por menos de 270.000€

Si estás buscando un nuevo hogar en Alcalá de Henares, es probable que ese rastreo te pueda estar pareciendo un tanto desesperanzador. El porqué es bastante sencillo: no se trata únicamente de encontrar una casa que se adapte a tus necesidades (o que no necesite de obras de primeras) que dure disponible el tiempo suficiente para poder adquirirla, sino que, también, es dar con una que se encuentre ubicada en una zona tranquila y bien comunicada y que, por supuesto, no sobrepase el presupuesto que habías planteado.

Ahora bien, en esa búsqueda se tiende a deshechar la idea de adquirir pisos de nueva construcción. Los mismos que están acondicionados con lo último y que, en el caso del inmueble que protagoniza las siguientes líneas, es parte de una urbanización privada.

Una donde las zonas comúnes (como las piscinas, un espacio fitness o una zona de solárium, entre otras muchas) están incluidas en el precio.

Y es que, situado en la tranquila y acogedora Avenida Meco de Alcalá de Henares (a unos pocos minutos del centro de Alcalá) se encuentra esta casa de 71 metros cuadrados con dos habitaciones amplias y luminosas que se posiciona como una opción ideal tanto para parejas como para familias pequeñas.

Un diseño moderno y funcional

Uno de los datos que sobresalen de este piso de nueva construcción es que está planteado con un diseño contemporáneo permite maximizar el uso del espacio (por ejemplo, cuenta con dos amplias ventanas en ambos dormitorios que ofrece muchas opciones a la hora de distribuir o situar los diferentes muebles) y ayuda a crear un ambiente acogedor y cálido.

Está construida con materiales sostenibles y con equipos de aerotermia que son fuente de energía renovable de la que se beneficiará la vivienda.

Plano del piso en venta en Alcalá de Henares / Tucasa

Por otro lado, otro de sus grandes puntos fuertes recae en los dos baños que posee esta propiedad.

Ambos completamente equipados. Lo que le brinda cierta comodidad y funcionalidad. Uno de ellos se encuentra ubicado como un anexo del dormitorio principal y, otro, en el pasillo. Lo que facilita la vida diaria y le permite disfrutar a cada uno de su espacio.

Una gran terraza para disfrutar

Uno de los grandes atractivos de este casa es su enorme terraza / Tucasa

Aunque, sin duda, uno de los grandes atractivos de este piso es su terraza. En concreto, se posiciona como un espacio perfecto ya sea para disfrutar de los días soleados desayunando un delicioso café o de una deliciosa cena en estas noches de verano con amigos.

Ventajas de vivir en esta urbanización

Sin duda, uno de los beneficios que posee vivir en la es que cuenta con diversas zonas comúnes que fomentan la convivencia y el tiempo de ocio. Entre ellos destacan: las ya mencionadas piscinas (una para niños y otra adultos), perfectas para refrescarse en los días más calurosos del verano o una zona fitness, que te ayudarán a mantenerte en forma y una zona de solárium. Cualidades que favorecen que este piso sea señalado como un auténtico chollazo.