El mapa de las piscinas privadas en Alcalá de Henares: ya hay una por cada 177 vecinos

No termina una ola de calor y ya comienza otra. Es la tónica habitual del mes de agosto, donde raro es el día que no se superan los 40º C. No hay mejor plan que darse un chapuzón en la piscina para aliviar las altas temperaturas. Por eso, durante el verano cotizan al alza las casas de amigos y familiares con piscina.

Sin embargo, en Alcalá de Henares son pocos los que disponen de una pileta en casa para refrescarse en verano, según los últimos datos de la Dirección General del Catastro, que indican que la ciudad cervantina está por debajo de la media en número de piscinas por habitantes.

En Alcalá de Henares hay 1.123 piscinas comunitarias / ALEJANDRO GARCIA

España tiene una piscina por cada 35 habitantes

En nuestro país hay más de 1,2 millones de piscinas privadas. Esto supone que en España disponemos de una por cada 35 habitantes. Hay comunidades autónomas dónde es más fácil encontrar albercas. Es el caso de la Comunidad de Madrid que, con el último informe de la Dirección General del Catastro, se confirma que es la reina de las piscinas: en la actualidad hay una por cada 48 habitantes.

Si desglosamos las cifras, en municipios como Ambite, limítrofe con Castilla-La Mancha, cuentan con una piscina por cada cuatro habitantes. O en Aldea del Fresno, que con 3.408 habitantes no hay peleas por bañarse, ya que hay una por cada 3 vecinos.

En los dos últimos años hay 28 piscinas privadas más en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, a la cola en piscinas privadas

En la ciudad complutense hay declaradas 1.123 piscinas al aire libre y 25 cubiertas. Con una población según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 199.184 habitantes, esto supone una alberca por cada 177 vecinos. Lejos de la media española y madrileña, que se sitúa en 35 y 48 respectivamente.

En España hay una piscina particupar por cada 35 habitantes / Córdoba

No obstante, la cifra ha crecido paulatinamente en los últimos años. La razón: la construcción de nuevas comunidades de vecinos que tienen a las piscinas como las joyas de su corona.

Los desempleados alcalaínos tienen una tarifa especial en las piscinas públicas

Alcalá de Henares ha sumado 20 nuevas piletas descubiertas este 2024. Lo que permanece inamovible es el número de piscinas cubiertas o climatizadas, que continúa en 25. En 2022 había 1.095 piscinas al aire libre y, de nuevo, 25 albercas cubiertas.

¿Cuántas piscinas públicas hay en Alcalá de Henares?

Las piscinas privadas son un lujo. Lo más barato es recurrir a las municipales para sofocar las altas temperaturas propias de esta fecha.

En Alcalá de Henares, que ya están abiertas desde el 21 de junio, ofrece un total de tres piscinas públicas: El Juncal, Parque O'Donell y El Val. A excepción de la primera (que cierra sus puertas el 15 de septiembre), la temporada de baño finaliza el próximo 25 de agosto.

Piscina El Val de Alcalá de Henares / EPE

Como novedad, este año las entradas se pueden comprar online, sin esperas ni colas. El horario es de lunes a domingos, festivos incluidos, de 12:00 a 20:30 horas. Las entradas tienen un coste de 4,50 euros para los adultos, 3 euros de 18 a 25 años. Los niños, de 3 a 17 años y los mayores de 65 años, disfrutan de una tasa reducida de 2,50 euros.

Los desempleados pagan 2,50 euros y los menores de familias con todos sus miembros en situación de desempleo 1,20 euros. Deberán presentar la documentación necesaria junto con la entrada.