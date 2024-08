Alcalá de Henares tendrá su propio Parque Municipal de Viviendas: plazos y requisitos de alquiler

Alcalá de Henares contará con su propio Parque Municipal de Vivienda en Alquiler. Está formado por 63 viviendas, de las que gran parte se encuentran alquiladas, y 18 no cuentan con inquilino actualmente y podrán ser alquiladas cumpliendo la ordenanza vigente de vivienda que las regula.

La teniente de alcalde y concejal de Urbanismo Cristina Alcañiz ha explicado que “para que estas viviendas cuenten con un adjudicatario en el mes de septiembre abriremos el plazo para la creación de un Registro de Solicitantes de Vivienda, único y permanente para acceder a su adjudicación”.

El procedimiento de adjudicación será mediante el baremo establecido en la Ordenanza, y trimestralmente se publicará en la web municipal el listado de solicitudes admitidas junto con las puntuaciones que les corresponden en función de la aplicación del baremo.

Requisitos para alquilar

Los solicitantes deberán estar empadronados al menos desde hace dos años o desarrollar su actividad laboral en Alcalá durante los tres años anteriores ininterrumpidamente, no pueden ser poseedores de otra vivienda en el territorio nacional y sus ingresos máximos no podrán superar 3,5 veces el IPREM y sus ingresos mínimos no podrán ser inferiores a 0,75 veces el IPREM. Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado que se publicará y se dará difusión durante el próximo mes de septiembre, así como la documentación que deberá ser aportada a la solicitud.

Requisitos para alquilar una casa del Parque Municipal de Viviendas de Alcalá de Henares / JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS - ARCHIVO

Obras de rehabilitación

Mientras se abre el plazo de solicitud y se bareman las mismas, el Ayuntamiento llevará a cabo las obras de rehabilitación y conservación necesarias en las viviendas con objeto de adecuarlas para proceder a su adjudicación según lo establecido en la ordenanza reguladora del parque municipal de viviendas de Alcalá de Henares, del registro de solicitantes de vivienda y del procedimiento de adjudicación de las viviendas en régimen de arrendamiento.

El Ayuntamiento cuenta con una serie de viviendas de titularidad municipal ubicadas en distintas direcciones del término municipal cuyo estado hace necesario que se lleven a cabo dichas obras de rehabilitación y acondicionamiento, para ello se está elaborando el pliego de condiciones para que se puedan ejecutar dichos trabajos, que se aprobará próximamente.

Con este fin, ya fue aprobado el inicio del expediente para contratar las obras y servicios necesarios para la realización de las ‘Obras de rehabilitación y conservación de las viviendas de titularidad municipal’. El importe máximo estimado para la ejecución de las obras asciende a 136.500,00 € anuales.

Las obras de rehabilitación que se realicen serán las necesarias en cada una de las viviendas a alquilar, dichas actuaciones, dependiendo del estado concreto en el que se encuentre cada vivienda, serán tales como sustitución de carpinterías, solados y alicatados, amueblamiento de cocinas, intervención en instalaciones de fontanería, calefacción/gas, electricidad y telecomunicaciones, o pintura de paramentos, carpinterías, radiadores, etc.

Las obras a realizar supondrán la adecuación de las viviendas para que puedan ser arrendadas en condiciones óptimas.