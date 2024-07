La 'guía alcalaína' de París 2024: estos son los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos

En poco más de 24 horas, tendrá lugar la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La delegación española estará compuesta por 382 deportistas, lo que se trata del octavo comité olímpico con mayor representación de la cita deportiva, y la segunda mayor del Comité Olímpico Español.

Respecto a los Juegos Paralímpicos (del 28 de agosto al 8 de septiembre), España acudirá con 150 deportistas, la cifra más alta desde Atenas 2004. Y Alcalá de Henares tendrá una importante representación olímpica con la participación de cuatro deportistas.

Alba García Falagán: "Mi objetivo es ganar una medalla"

La atleta paralímpica Alba García Falagán ha conseguido en su clasificación para los Juegos de París la segunda mejor marca del mundo en salto de longitud para deportistas ciegas, rompiendo la barrera de los 5 metros con un salto de 5,02 centímetros.

Además, la deportista alcalaína también participará en la carrera de 100 metros. A sus 22 años, esta estudiante de Fisioterapia en la UAH participará en sus segundos Juegos Olímpicos. En los de Tokio de 2021 logró un diploma paralímpico en los 200 metros lisos al quedar séptima en la final con una marca de 26,45 segundos.

Tiene una discapacidad visual provocada por amaurosis congénita de Leber (ACL), una enfermedad ocular hereditaria que causa la pérdida de visión desde los primeros días de vida. Con un 1,5% de visión durante el día, para que Alba consiga un buen salto, tienen que coordinarse cuatro personas. "Estoy con mi guía, el llamador y mi entrenador que da instrucciones desde la grada todo el rato".

El guía son sus ojos en la pista que "tiene que estar más en forma que yo, porque al final no solo es que tenga que ver por los dos, sino que tiene que transmitirme todo, tiene que hablar a la vez que corre y con mi llamador, simplemente es que tiene que ser capaz de leerme y ser capaz de entender lo que yo voy a hacer para poder corregir mi carrera y que yo me tuerza y no me haga daño".

Voy a luchar por traer una medalla olímpica a Alcalá de Henares

En conversación telefónica con LA CRÓNICA DE ALCALÁ, Alba explica que nunca se imaginó llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. "Estuve entrenando para mi temporada, pero jamás pensé que terminaría así".

Lleva tres meses "arrastrando" una lesión, que afortunadamente ya le deja "respirar". Y eso, obviamente, no le impide soñar. "Mi objetivo es ganar una medalla. La prueba de salto de longitud es muy variable, en la que influyen muchos factores, pero voy a luchar por ella".

Aunque especializada ahora en el salto de longitud, la trayectoria como velocista del Premio Cervantes al Deporte 2021 ha sido espectacular, como demuestra su extenso palmarés:

Campeona del mundo de los 100 metros y bronce en los 200 metros en categoría sub 20 en el Campeonato Mundial Juvenil de 2019

Cuarta en salto de longitud en el mismo campeonato

Récord de España sub-18 de 60 metros lisos con una marca de 8:44, logrado en el Meeting Internacional Villa de Madrid

Premio a la Superación Personal 2017, concedido por la revista Gym Factory

Alcalá de Henares: cuna del taekwondo

Javier Pérez Polo, taekwondista de Alcalá de Henares / EP

El taekwondo es un arte marcial originario de Corea. A miles de kilómetros del lugar donde nació este deporte, conocido por sus técnicas de patadas, golpes y defensa de golpe, se reúnen grandes taekwondistas que tienen en común el sitio de nacimiento: Alcalá de Henares.

A sus 27 años, Javier Pérez Polo también va a participar en sus segundos Juegos Olímpicos; en los de Tokio fue decimosegundo en la categoría de menos de 68 kilos. Entrena en Club Deportivo Alcalá Arena de Taekwondo.

Entre sus logros destaca una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019; dos medallas en el Campeonato Europeo de Taekwondo, plata en 2022 y bronce en 2021, y oro en los Juegos Mediterráneos de 2022. En los Juegos Europeos de Cracovia 2023, consiguió una medalla de oro en la categoría de menos 68 kilos.

El taekwondista Adrián Vicente también participa en sus segundos Juegos Olímpicos / EPE

Para el alcalaíno Adrián Vicente Yunta, de 25 años, también serán sus segundos Juegos Olímpicos. En los de Tokio consiguió todo un logro: noveno en la categoría de menos de 58 kilos. Entrena, como su compañero Javier Pérez Polo, en el Club Deportivo Alcalá Arena de Taekwondo.

En su palmarés sobresale la medalla de oro conseguida en los Juegos Europeos de Cracovia 2023 y la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2023. En los Europeos su progresión ha sido:

En 2018, primer puesto en la categoría de menos 54 kilos

En 2021, segundo puesto en menos de 58 kilos

En 2022, tercer puesto en menos de 58 kilos

En 2024, tercer puesto en menos de 58 kilos

En 2022 fue reconocido con un Premio Cervantes al deporte

Adriana Cerezo: en París busca revalidar medalla

Adriana Cerezo, taekwondista de Alcalá de Henares que participará en los Juegos Olímpicos de París / UAH

En París también se encuentra Adriana Cerezo, que disputará en unos días sus segundos Juegos Olímpicos. A sus 20 años, es la gran estrella femenina del taekwondo español y una de las mejores taekwondistas del mundo.

Con 17 años, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el deporte español al obtener una medalla de plata en la categoría de menos de 49 kilos. La estudiante de Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses de la UAH representará a España en la competición internacional que arranca mañana viernes, 26 de julio, en la capital francesa.

El desfile inaugural, que se puede seguir en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se llevará a cabo este viernes a lo largo del río Sena, recorriendo un tramo de aproximadamente seis kilómetros de este a oeste.

Y a partir de ese momento, dará inicio el espectáculo, con miles de atletas buscando alcanzar sus sueños en los 32 deportes que este año llenarán los 15 días de competición.

Después será el momento de los Juegos Paralímpicos, que arrancarán el 28 de agosto hasta al 8 de septiembre. Y este año, con una novedad: por primera vez en la historia, la ceremonia de apertura no se realizará en un estadio.