Así es la trampa mortal que acabó la vida del niño de 13 años en Alcalá: "Succiona y no te deja salir"

Según los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, el año pasado acabó con 422 fallecimientos por ahogamiento, lo que supone casi un 8% más con respecto al 2022. De hecho, 2023 es uno de los años con peores registros históricos.

La playa es el escenario donde más muertes por ahogamiento se producen, seguida de ríos y piscinas. Sin embargo, en lo que todos los expertos coinciden es que la mayoría de las muertes se producen en lugares sin vigilancia.

Esta semana hemos conocido el fallecimiento de un menor de 13 años en Alcalá de Henares en una piscina privada. El niño sufrió una parada cardiorrespiratoria tras quedar atrapado en la rejilla de la depuradora.

Es un accidente que, como explica a LA CRÓNICA DE ALCALÁ Alberto García Sanz, responsable de formación de la RFESS, no es muy frecuente. "En España tenemos más de 1,3 millones de piscinas y cada año solo ocurren uno o dos casos, lo que es una cifra mínima".

Este tipo de sucesos, recalca el experto, no deberían producirse bajo ninguna circunstancia, ya que "todos los sistemas de seguridad de la depuradora deben estar en óptimas condiciones de uso y tienen que haber pasado las revisiones técnicas correspondientes".

El único elemento realmente efectivo para evitar ahogamientos son los chalecos salvavidas. / Adobe Stock.

La rejilla de la depuradora es un elemento esencial del sistema de filtración de la piscina. La función principal es retener los residuos sólidos de mayor tamaño, mientras que permite el paso del agua. La fuerza de succión puede conseguir "atrapar a la persona y que le sea prácticamente imposible salir a la superficie".

Atrapamiento por succión en una piscina: cómo actuar

El año pasado, un niño de 7 años casi se ahoga en el fondo de la piscina de su urbanización en Córdoba al ser succionado por la depuradora. Los vecinos lograron sacar al pequeño rápidamente y, aunque la succión provocó marcas en el cuerpo y un gran hematoma, todo quedó en un susto.

Como relata Alberto García Sanz a este medio, la rápida intervención del socorrista o los demás bañistas es esencial para evitar males mayores en un caso como este. "Lo primero es apagar la depuradora y sacar a la persona accidentada y practicarle las técnicas de primeros auxilios de soporte vital básico".

No obstante, "no siempre nos damos cuenta a tiempo". "Vemos a un bañista en el fondo de la piscina y a veces no sabemos si está buceando o ha sufrido un accidente", recalca el experto en socorrismo. También es importante que la depuradora sea de fácil acceso, y no siempre es así. Esto permite a los vecinos actuar con la mayor celeridad posible y salvar la vida del accidentado.

¿Es obligatorio tener socorrista en una piscina comunitaria?

Según la normativa, todas las piscinas deben cumplir unas condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad en cuanto a las estructuras, materiales de construcción, equipamientos, etc. y deberán mantener unos criterios de calidad del agua de baño y de calidad del aire (en las piscinas cubiertas).

Archivo - El ahogamiento, prevenible casi al 100%, es la segunda causa de muerte accidental infantil / EPE

Y, aunque todas las piscinas deben tener socorrista, hay casos en las que no es obligatorio en la Comunidad de Madrid (depende de cada comunidad autónoma): solamente están eximidas las de comunidades de vecinos de menos de 30 viviendas.

"Es un tema complejo. Las comunidades que no están obligadas a contar con socorrista prescinden de este servicio que es esencial. El consejo de los expertos es que siempre haya un profesional que vigile la piscina", subraya el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo.

La figura de los socorristas en las piscinas es vital. Establecen las medidas de prevención para que no ocurra ningún accidente y en el caso de que ocurra actuar y practicar los primeros auxilios, ya sea un traumatismo, una herida, un síncope, una hemorragia o incluso un ahogamiento. Eso sí, es importante matizar que no están obligados a tener conocimientos del funcionamiento de la depuradora.

Las piscinas deben tener personal sanitario dependiendo de la suma del conjunto de m2 de superficie de agua:

Menos de 500 m2 de superficie de agua: están exentos de tener personal sanitario.

Entre 500 y 1.000 m2 de superficie de agua: deben tener un enfermero o médico en servicio permanente.

A partir de 1.000 m2 de superficie de agua: deben tener un enfermero y médico, ambos en servicio permanente.

Socorrista de Cruz Roja en la Playa de Las Canteras / EPE

Vallas de piscina para evitar el ahogamiento de los niños

La mayoría de los ahogamientos que se producen en niños en piscinas privadas "se solucionarían con un vallado perimetral". No es obligatorio y "nadie lo hace en las comunidades de vecinos". Así, se evita que ningún niño pueda acceder a la piscina de forma involuntaria. Otras recomendaciones para evitar accidentes acuáticos son:

Es muy peligroso correr por el borde de la piscina o jugar a empujar a la gente . Podría resbalar y golpearse con el borde o lesionar a otros.

. Podría resbalar y golpearse con el borde o lesionar a otros. Si no sabes nadar, o no sabes nadar bien, utiliza un chaleco salvavidas para bañarse y llévelo siempre para practicar un deporte acuático.

y llévelo siempre para practicar un deporte acuático. Los flotadores hinchables no son recomendables.

En la playa, hay que respetar las banderas . Nunca debemos bañarnos si está roja, y con amarilla debemos hacerlo extremando la precaución.

. Nunca debemos bañarnos si está roja, y con amarilla debemos hacerlo extremando la precaución. No debes sobreestimar tu condición física durante el baño en el mar. Si te cansas o tienes dificultad para volver, nada de espaldas, moviendo las piernas solamente hasta llegar cerca de la orilla.

El perfil de la persona fallecida por ahogamiento es hombre mayor de 45 años. Mayoritariamente, en la playa u otras zonas sin vigilancia entre las 10:00 y las 14:00 horas. Y solo el 57% de las muertes se producen durante la temporada de verano.