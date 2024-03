Cuando el 8M no se celebraba: “Nosotras hemos abierto camino a las jóvenes”

En una habitación llena de luz y de vida, un grupo de mujeres de tercera edad hacen Patchwork (costura con retales), mientras se cuentan historias. Lo hacen en el Centro de Mayores Campo del Ángel en Alcalá de Henares.

Cuando se les pregunta por cómo vivían años atrás el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes, 8 de marzo, se ríen. “¡Para celebraciones estábamos!”. “Hemos trabajado como todas, en el campo, amas de casa… Lo más normal era trabajar en el campo”, explican a La Crónica de Alcalá.

Pero si en algo coincide este grupo de mujeres, que superan los 70 años (la más mayor tiene 82), es en que “nosotras hemos sido las que hemos ido abriendo camino” a las más jóvenes.

Aunque, no obstante, eso no implica que las nuevas generaciones se enfrenten a día de hoy a obstáculos. Según los últimos datos del CIS, siete de cada diez españoles consideran que las desigualdades entre hombres y mujeres son ahora menores que hace 10 años.

Una mujer con un cartel durante una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer. / EPE

“Nadie se manifestaba”

En la década de los 70, e incluso los 80, el Día Internacional de la Mujer se consideraba “el Día de la Mujer Trabajadora”. Sin embargo, como nos cuenta este grupo de mujeres que se reúnen asiduamente para hacer “labores”, “no se vivía de ninguna manera especial”.

“Nadie se manifestaba, nada de nada. Las personas mayores no sabíamos ni siquiera que existía este día”. No obstante, algunas de ellas se han encontrado como sus propios compañeros “nos felicitaban por el Día de la Mujer Trabajadora”.

Si te juntabas a una manifestación, lo primera que había eran palos

Las reivindicaciones durante esta efeméride distan mucho de las que se realizaban en el siglo pasado. No había manifestaciones oficiales (como las dos que se prevén este viernes en la ciudad de Madrid, que serán las más multitudinarias) “como ahora”. Algunas mujeres sí se reunían, pero “si te juntabas a una manifestación, lo primera que había eran palos”.

Había manifestaciones, pero “ninguna manifestación como ahora. Había huelgas, pero no por el Día de la Mujer. Pero había para muchas cosas, porque había que cambiar”. Sobre las manifestaciones de antes: “Te juntabas a una manifestación y lo primero que había era palos. Ahora hay un orden”.

Manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el año pasado en Madrid. / J.J. Guillén / EFE

“Las jóvenes ahora viven muy bien”

“Vivís ahora muy bien la gente joven, no tenéis ni idea de cómo vivíamos antes, sobre todo, las mujeres”, reconoce una de ellas a este diario. “En mi casa eran todo prohibiciones, no podía salir. Si veías a los chicos te tenías que cambiar de acera. Y de salir nada, y tu hermano, un año mayor que tú, sí tenía libertad, pero tú no”.

Aunque estuvieras capacitada para estudiar, tenías que aprender a coser o servir

También hacen hincapié en el papel de la mujer en la casa. Antes, ellas se encargan de las tareas del hogar, irremediablemente, mientras ellos “traían el dinero a casa”.

No obstante, las mujeres siguen teniendo un papel protagonista en las labores domésticas. Y así se refleja en los datos: las tareas suelen estar desarrolladas al 79,5% por las mujeres, frente al 23,5% de los hombres.

La educación es otro de esos temas que sacan a relucir, y en el que también se notaba la desigualdad de género. “Aunque estuvieras capacitada para estudiar, tenías que aprender a coser o servir”.

Y el servicio social, “que era como la mili, pero para las chicas, como un curso”. Una mujer, para trabajar en una oficina de un banco necesitaba tener el servicio social. Y como no lo tuvieras “tampoco podías sacarte el carnet de conducir”.

“Pintar, me encanta la pintura”, pero su padre eligió corte y confección, porque “mi madre no sabía coser, entonces yo tenía que aprender a coser para hacerlo en mi casa”. Hasta la ropa elegían: “Mi madre me decía esto no, eso sí”. Y en tiempos aún más atrás recuerdan: “A mi madre le decían que no se le podía ver los tobillos”.

Para las mujeres de Patchwork del Centro de Mayores Campo del Ángel “la libertad se ha convertido en libertinaje”. “Antes, algunos piropos te hacían sentir bien, y ahora los hombres tienen miedo de decirle algún piropo a las mujeres”.

El origen del 8M y por qué se celebra hoy

Una de ellas nos cuenta como surgió el Día Internacional de la Mujer. “Las trabajadoras de una industria textil de Nueva York (Estados Unidos) organizaron una huelga un 8 de marzo para reclamar mejores salarios y horarios como los de los hombres”.

Y es que, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema 'Pan y rosas' para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil.