De Rayden a Daniel Diges: Alcalá también es cuna de la música internacional

Si por algo es conocida Alcalá de Henares es por ser la ciudad natal de Miguel de Cervantes, uno de los escritores más relevantes de la literatura española e internacional. Además del manco de Lepanto, la ciudad complutense ha visto nacer a otras personalidades notables en diversos campos, lo que contribuye a su rica historia y legado cultural.

Y uno de ellos es la música, protagonista de las innumerables fiestas que se celebran en esta localidad de casi 200.000 habitantes.

Desde las Ferias de Alcalá de Henares, que se celebran durante el mes de agosto, a la Semana Cervantina, una celebración que conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes y que se ha convertido en una cita ineludible. Es el mercado más grande de España que aúna teatro, danza, desfiles, pasacalles, juegos... y música.

Y del recinto amurallado alcalaíno han salido artistas musicales que incluso han llegado a representar a España en Eurovisión.

Daniel Diges: "Algo pequeñito"

Su biografía es muy extensa: actor, bailarín y también cantante. Daniel Diges (Alcalá de Henares, 1981) fue el encargado de representar nuestro país en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2010.

Lo hizo con la canción "Algo pequeñito". Durante el transcurso de su actuación en la gran final (celebrada en Bærum, un suburbio de Oslo, la capital noruega)tuvo un incidente notable: un espontáneo subió al escenario que intentó sabotear su interpretación. Aunque no lo tuvo fácil, Diges consiguió hacer de su "Algo pequeñito" algo realmente grande para salir airoso.

Aunque tuvo el apoyo del jurado del certamen europeo y del público, especialmente del español, Diges solo consiguió 68 puntos en total, que no le permitió entrar en la primera parte de la tabla, quedándose en el puesto número 15 de los 25 participantes.

Eso sí, puede quedarse con un buen sabor de boca: el Festival de Eurovisión 2010 lideró las audiencias y rozó el 50% de la cuota de pantalla en España, con casi ocho millones de televidentes (nueve puntos más que la edición anterior, con la extremeña Soraya Arnelas). Un momento en el que Alcalá de Henares, cuna de Miguel de Cervantes, estuvo en boca de todos.

Daniel Diges, un artista polifacético

En la actualidad, el alcalaíno es protagonista de su propio show: Cineman Sinfónico. Se trata de un viaje musical por las canciones más emblemáticas de la historia del cine y que se representa en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

Daniel Diges ha publicado cuatro discos en solitario y ha protagonizado musicales como “Kinky Boots”, “Los Miserables” (en España, Brasil y México), “El Médico”, “Hoy no me puedo levantar”, “Mamma Mía!”, “Bella y Bestia”, “High school Musical” y “We Will Rock You”.

Su trayectoria en el teatro musical ha sido galardonada con numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional del Teatro como Mejor Actor de Musicales en las ediciones de 2009 y 2010.

Rayden quiso representar a España en Eurovisión

Por su nombre pocos lo conocerá. David Martínez Álvarez. Pero, sí por su nombre artístico: Rayden. Nació en Alcalá de Henares en 1984 y comenzó en el mundo musical a una edad muy temprana.

No obstante, se dio a conocer para el gran público por su participación en el Benidorm Fest, el certamen organizado por Radiotelevisión Española para elegir al representante de Eurovisión. Una elección que está supeditada a las votaciones de los espectadores, el jurado y un polémico voto demoscópico.

Entre sus trabajos musicales, el alcalaíno ha lanzado al mercado "Estaba Escrito" (2010), "Mosaico" (2014) y "Antónimo" (2017), que destacan por sus letras elaboradas, con reflexiones profundas y poéticas. Pero Rayden es un artista multidisciplinar y también ha hecho una incursión en la literatura.

Ha publicado libros como El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo (SUMA). Una novela que es poesía, teatro, tragicomedia, alegoría y caos, y que supuso su debut como escritor.

Nominado a los MTV Awards

El talento de Ryaden traspasa fronteras. Y una prueba es su nominación a mejor artista español en los MTV Europe Music Awards de 2015 y a mejor artista en los Premios de Los 40 Principales. En los Premios MIN de la Música Independiente recibió el galardón a Mejor Artista y Mejor Videoclip por su canción "Matemática de la carne".

Lumier: de Alcalá a la Red Bull Batalla de los Gallos

Bajo el nombre artístico de Lumier o Chakal, José Caballero Gómez llevó a Alcalá de Henares a lo más alto en la competición de raperos más famosa del mundo: la Red Bull Batalla de Gallos Internacional.

Junto a Mesh y Rayden fundaron en 2001 el grupo Assamitas, con el que sacaron su primera maqueta "Técnicas de atake". En 2033 cambiaron el nombre de la banda por A3Bandas. El momento de mayor exposición pública la consiguieron Lumier y Rayden por su participación en la batalla de gallos en Colombia. Una competición a nivel mundial en la que, finalmente, ganó Rayden.

Lumier pasó por la semifinal de Zaragoza, aunque no consiguió pasar de la primera ronda.

En el año 2007, A3Bandas entra en el sello discográfico Boa, donde publican un LP titulado El cuarto de las ratas. El último LP con Crew Cuervos lleva por nombre Héroes y villanos.