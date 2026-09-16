Es oficial: Verano Joven irá hasta diciembre, bajo estas condiciones

Los descuentos de Verano Joven no se acaban en septiembre, como muchos tienen entendido. El calor irá dando paso a las lluvias otoñales y el frío invernal, pero no por ello se acaban las excusas para escaparse de Madrid, por lo menos para los que estén por debajo de los 30 años y cumplan con algunas condiciones.

Para conseguir el Verano Joven, sólo hace falta ingresar a la página oficial del Ministerio de Transporte referente a este programa y rellenar el formulario con sus datos personales, ya sea con NIE o con DNI. Una vez confirmen su edad, la misma página generará su código y se lo hará llegar al correo que suministró.

Renfe vende más de 2 millones de billetes con el Verano Joven / Europa Press

Hasta cuándo hay Verano Joven

Oficialmente el Verano Joven se acaba con septiembre, pero Renfe y Ouigo extienden los descuentos hasta diciembre, pero aprovechando los trayectos que ya haya realizado dentro del plazo inicial, podrá obtener billetes gratis o vales de hasta 50% para próximos viajes.

En principio, Verano Joven sólo aplica para trayectos realizados antes de que llegue octubre, pero todavía está a tiempo para conseguir el código y empezar a acumular los billetes que necesita para acceder a los descuentos de Renfe y Ouigo.

Renfe vende más de 300.000 billetes en los primeros días del Verano Joven / EPC_EXTERNAS

Cómo obtener billetes gratis de Renfe y descuentos de Ouigo, válidos hasta diciembre

Para el caso de la empresa pública, los beneficios pueden disfrutarse hasta los tres meses siguientes, es decir, diciembre. Para ello, debe ser cliente Más Renfe y haber hecho al menos dos viajes en AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Así, por cada dos viajes realizados con el descuento, conseguirá un código para reclamar un billete gratis, aunque cada cliente puede conseguir máximos dos códigos.

Obtener la tarjeta Más Renfe es gratis. Además, si tienes entre 18 y 25 años y has hecho 4 o más viajes en los trenes de Renfe con Verano Joven, obtendrás gratis una tarjeta Más Renfe Joven, ahorrando los 50 euros de su coste y podrá viajar durante todo un año, desde el momento en que la obtienes, con hasta un 30% de descuento.

Noticias relacionadas

A su vez, Ouigo requiere haber hecho una reserva aplicando el Verano Joven (dentro del plazo original) para conseguir una reducción del 50% para otro viaje, válido entre el 1 de octubre y el 3 de diciembre de 2026. Por cada trayecto al que haya aplicado este programa, se generará un vale de descuento a cualquier destino, sin necesidad de tener cuenta cliente.