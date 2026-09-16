La ruta de los secretos de la Sierra de Madrid para caminar entre pueblos y paisajes escondidos

Hay rutas que buscan una cima y otras que avanzan de pueblo en pueblo. Esta pertenece al segundo grupo. Desde Braojos de la Sierra, el recorrido se adentra en el Valle Medio del Lozoya para enlazar con La Serna del Monte y Gascones a través de praderas y caminos tradicionales. Por el camino aparecen una ermita, una pequeña laguna temporal y un búnker de la Guerra Civil.

El itinerario suma 10,93 kilómetros y la marcha comienza en la Plaza del Sol de Braojos, donde la señal vertical SN73 marca la dirección hacia la Ermita del Buen Suceso y La Serna. Tras un breve tramo por carretera, la ruta abandona el asfalto y continúa hasta la Ermita del Buen Suceso.

Desde allí, el camino queda flanqueado por paredes de piedra seca y se interna en una zona de vegetación abundante. Entre ese paisaje se encuentra una pequeña laguna temporal, por lo que su presencia depende de las condiciones del momento.

Un búnker en mitad del camino

Después de la laguna, el recorrido atraviesa una cancela y alcanza una zona más abierta, cubierta de matorral bajo. Al incorporarse a una pista de zahorra blanca aparece, frente al trazado, un búnker de la Guerra Civil.

La ruta continúa hasta La Serna del Monte. Allí, la señal SN107 indica la dirección hacia Gascones y Buitrago. Después de recorrer otro pequeño tramo por carretera, se atraviesa una pradera y se alcanza un camino de servicio paralelo a la autovía. Más adelante, la señal SN105 permite incorporarse al camino de Gascones.

Los muros de piedra seca vuelven a acompañar el recorrido en este tramo. El camino vecinal desemboca en la entrada de Gascones, donde una nueva señal, la SN103, marca el siguiente cambio de dirección.

El regreso con los Montes Carpetanos al fondo

Desde Gascones, la ruta toma el Camino de Braojos para regresar hacia la localidad de partida. Este trazado tradicional ofrece vistas de Braojos y del entorno de los Montes Carpetanos, en un paisaje de bosques y dehesas.

Ya de vuelta en el municipio merece la pena acercarse a la iglesia de San Vicente Mártir, conocida como la Catedral de la Sierra Norte. El recorrido tiene 10,93 kilómetros, una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos, un desnivel de 198 metros positivos y 45 negativos y una dificultad de 2 sobre 5.

CÓMO LLEGAR

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El punto de partida está en la Plaza del Sol de Braojos de la Sierra. Allí hay que localizar la señal vertical SN73, que indica la dirección hacia la Ermita del Buen Suceso y La Serna.