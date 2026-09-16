Una reina medieval bajo la historia de La Latina: el pasado oculto de San Francisco el Grande

Hoy es difícil mirar San Francisco el Grande sin fijarse primero en su cúpula. Con 33 metros de diámetro, domina este extremo de La Latina sobre un templo de planta circular rodeado de seis capillas. En su interior se conservan obras de Goya, Zurbarán y otros grandes nombres de la pintura española. Sin embargo, varios siglos antes de la construcción de la basílica actual, este mismo lugar quedó ligado a los últimos años de una de las reinas más controvertidas de Castilla.

Juana de Portugal o Juana de Avís, esposa de Enrique IV de Castilla, madre de Juana la Beltraneja y una cuñada de Isabel la Católica, pasó la última etapa de su vida en Madrid. Después de residir con los Mendoza en Trijueque, se instaló en el antiguo convento de San Francisco, donde murió el 13 de junio de 1475, a los 36 años. Fue enterrada en este enclave franciscano, que siglos después daría paso al conjunto monumental que hoy ocupa el solar.

El Madrid que conoció Juana era muy diferente del actual. La gran basílica neoclásica todavía no existía y en este lugar se sucedieron construcciones religiosas anteriores al edificio que ha llegado hasta nuestros días. La vinculación de la reina corresponde, por tanto, al antiguo convento franciscano y no al templo actual, levantado varios siglos después.

Una reina en plena disputa por la Corona de Castilla

Juana de Portugal se convirtió en reina consorte tras casarse con Enrique IV en 1455. En 1462 nació su hija Juana, cuya paternidad fue puesta en duda por los adversarios políticos del monarca. Estos atribuyeron su nacimiento a Beltrán de la Cueva y utilizaron el sobrenombre de la Beltraneja para cuestionar sus derechos a la Corona.

La actriz Barbara Lenni dio vida a Juana de Avis en la serie 'Isabel'. / RTVE

La muerte de Enrique IV, el 11 de diciembre de 1474, abrió definitivamente la disputa sucesoria. Juana de Portugal sostuvo los derechos de su hija frente a las aspiraciones de Isabel de Castilla, pero falleció apenas seis meses después, en junio de 1475. El conflicto por la Corona continuó tras su muerte.

Para entonces, San Francisco llevaba siglos formando parte del paisaje religioso madrileño. El edificio que hoy conocemos, sin embargo, pertenece a una etapa muy posterior. La iglesia precedente fue derribada en 1760 y al año siguiente comenzaron las obras de un nuevo templo. El proyecto pasó por distintas manos y tuvo que afrontar dificultades relacionadas con la construcción de la gran cúpula. Francisco Sabatini intervino posteriormente en las obras por encargo de Carlos III, y el edificio quedó terminado en 1784.

El interior de la Real Basílica de San Francisco El Grande conserva un importante conjunto pictórico. / .

De un convento medieval a una de las grandes cúpulas de Madrid

El resultado fue una iglesia monumental de planta central circular. Su cúpula de 33 metros de diámetro, las seis capillas que rodean el espacio principal y la fachada convexa definen buena parte de la imagen actual de San Francisco el Grande.

El interior conserva además un importante conjunto pictórico. Entre los artistas representados figuran Francisco de Goya, Zurbarán, Alonso Cano, José Bayeu y González Velázquez. Bajo ese patrimonio del siglo XVIII permanece la memoria de un enclave mucho más antiguo: el convento franciscano en el que murió y fue enterrada Juana de Portugal en 1475.

CÓMO LLEGAR

La Real Basílica de San Francisco el Grande se encuentra en la Gran Vía de San Francisco, 19, junto a La Latina. Las estaciones de Metro más próximas son La Latina y Puerta de Toledo, ambas en la línea 5. También llegan los autobuses 3, 60, 148, C1, C2, M3, NC1, NC2 y N16.

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La visita general cuesta 6 euros, con entrada reducida de 3,50 euros y acceso gratuito los jueves. De octubre a junio, las visitas se realizan de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas; entre julio y septiembre, de 10:30 a 15:30 horas. Los horarios pueden modificarse por celebraciones religiosas u otros actos.