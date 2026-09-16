Nuevas tarifas para el Metro de Madrid: el mapa del surburbano cambiará por ampliaciones al sistema

Dentro del paquete de medidas anunciadas en la Asamblea de Madrid por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se incluyen varias iniciativas de ampliaciones a las líneas del Metro, consagrando la proyección más ambiciosa desde la construcción de MetroSur a comienzos del 2000, así como un servicio 24 horas los fines de semana en una de ellas y un cambio en la tarifa del billete simple.

Asimismo, Ayuso ha anunciado otras tantas medidas en materia de vivienda, salud, educación, empleo, digitalización, medio ambiente, justicia, cultura, entre otros aspectos, pero profundizando en transporte, han sido 16, principalmente al rededor de Metro Madrid, pero también habrá actuaciones en carreteras, movilidad autónoma y logística.

20/12/2025 Reapertura de la Línea 6 de Metro de Madrid entre las estaciones de Legazpi y Moncloa, a 20 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada por los madrileños, reabre de forma completa este sábado día 20 tras más de 200 días de circulación interrumpida para llevar a cabo los trabajos de la primera fase de su automatización, proceso que está previsto se complete para 2027. ECONOMIA Fernando Sánchez - Europa Press / Fernando Sánchez - Europa Press / Europa Press

Cambio en la tarifa única

No importa cuántas estaciones recorra, ni si está empadronado, para beneficiarse de esta medida. La tarifa del billete simple se reducirá a 1,50 euros desde octubre. Ahora, será una tarifa plana, eliminando el recargo por distancia, que, de momento pero ya no por mucho, alcanza los 2 euros, con lo cual los trayectos más largos costarán hasta 50 céntimos menos.

La única limitante es que deberán ser viajes dentro de la Zona A, aunque Ayuso tampoco ha concretado qué día de octubre empezará a aplicar este cambio. De normal, ya se cobraba este valor para los desplazamientos entre (máximo) cinco estaciones.

15.06.2026. MADRID. Usuario del metro de Madrid con el nuevo abono transporte. Foto: Alba Vigaray / EPC

De esta forma, el sistema actual recarga 10 céntimos por cada estación adicional hasta los 2 euros si se alcanzan las diez estaciones o más, reduciendo un 25% respecto al precio máximo actual, pero en los cortos no habrá rebaja sino que se zanja con 1,50 euros.

Tampoco se modifican los billetes de diez viajes, el combinado o el suplemento para acceder a estaciones del aeropuerto, tan sólo el billete sencillo, el cual, en cualquier caso, ya puede adquirir con el pago directo con tarjeta bancaria que ya cobra este precio único.

El mapa de Metro Madrid tendrá que actualizarse

Junto al cambio en la tarifa, la red de Metro Madrid también pasará por varios cambios. En concreto, Móstoles ampliará sus carriles a mínimo seis estaciones nuevas y 6,5 kilómetros más de Línea 10 antes de 2034, obras que empezarán en 2031 bajo un presupuesto de 1.100 millones, el más ambicioso desde la construcción de MetroSur.

Así, el suburbano llegará a Móstoles, Leganés y Las Tablas, en el caso de esta última, gracias a la extensión de la conexión la Línea 1. También se alarga la Línea 11 a Poza del Agua y la Línea 3 de Metro Ligero, que irá a Valenoso en Boadilla del Monte.

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Asimismo, el subterráneo tendrá asistencia por videollamada en las máquinas y se ampliará Metropaq, el servicio de Metro Madrid que utiliza la red del suburbano para el transporte de mercancías y ofrece taquillas inteligentes en las estaciones para la recogida de compras de comercio electrónico, a las líneas 4, 7 y 8.