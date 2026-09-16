Más Madrid reclama "datos reales" del Ramón y Cajal, la comparecencia del gerente y fiscalización de Cámara de Cuentas

Más Madrid ha presentado en la Asamblea una batería de iniciativas centradas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid entre las que se encuentran la petición de los "datos reales", la comparecencia de su gerente, Carlos Mingo, y la fiscalización por la Cámara de Cuentas.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista en Sanidad, Marta Carmona, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha tachado de "gravísima" la información que señala a un "maquillaje" de listas de espera en el centro hospitalario.

Considera que "se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes de forma absolutamente innecesaria" y que se demuestra que la Consejería de Sanidad "está gestionando de espaldas a las necesidades de salud de los madrileños".

Según el periódico El País, dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los sanitarios, en base a unos documentos y correos aportados por el cirujano Alberto Martos, que denunció lo ocurrido ante la gerencia del centro sin lograr una respuesta. La Comunidad defendía este martes que en la región "no se falsean" las listas de espera, frente a las acusaciones realizadas por un sanitario del Hospital Ramón y Cajal "que tiene un expediente disciplinario abierto" de manera previa.

Ante ello, Más Madrid ha pedido que se pueda acceder a "los datos reales de los tiempos de espera" y no a aquellos diseñados para que "les salga una foto favorable". En el caso de la comparecencia del gerente, quiere centrarla en "qué presiones de la Comunidad reciben".

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Asimismo, en el caso de la fiscalización por la Cámara de Cuentas, ha destacado que se trata del "órgano competente para poder hacer una auditoría externa de las listas de espera en el Servicio Madrileño de Salud". "Es absolutamente intolerable que en la Comunidad de Madrid haya manejos de este tipo y la Consejería de Sanidad tiene muchísimas explicaciones que dar", ha rematado.