Madrid estrena su Centro Municipal del Voluntariado para canalizar la solidaridad de 22.000 madrileños

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Centro Municipal del Voluntariado, un nuevo espacio destinado a impulsar y organizar la participación ciudadana y a canalizar la labor de los miles de madrileños que colaboran en iniciativas sociales. El centro, ubicado en la calle Fúcar, nace como punto de referencia para los voluntarios y las entidades que trabajan en este ámbito y centralizará la actividad del programa municipal Voluntarios por Madrid.

El nuevo equipamiento cuenta con 900 metros cuadrados de superficie, una dimensión que multiplica por tres el espacio disponible hasta ahora en las oficinas de Alcalá 45. El objetivo del Consistorio es ofrecer un lugar más amplio para la acogida de nuevos voluntarios, la formación, las reuniones de coordinación y el desarrollo de proyectos con asociaciones y entidades sociales.

Durante la inauguración, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó el crecimiento del programa municipal, que actualmente cuenta con 22.000 personas inscritas, una cifra que, según los datos del Ayuntamiento, supone un incremento del 70% en los últimos años. El regidor recibió el carné correspondiente al voluntario número 22.000 como símbolo de ese crecimiento.

El perfil mayoritario de los voluntarios sigue siendo femenino: el 67% son mujeres. Por edades, el grupo más numeroso corresponde a las personas mayores de 65 años, uno de los colectivos que más participa en estas iniciativas. Entre los objetivos del Consistorio está ahora aumentar la incorporación de población joven al programa.

La actividad de Voluntarios por Madrid se extiende a ámbitos muy diversos. Entre las iniciativas con mayor demanda figuran el acompañamiento a personas mayores, los programas relacionados con animales, la atención a personas sin hogar, el apoyo educativo o la alfabetización digital. También incluye colaboraciones puntuales en grandes eventos de la ciudad, como la Cabalgata de Reyes.

Durante 2025, más de 1.150 personas participaron en 113 proyectos permanentes, mientras que alrededor de 1.900 voluntarios colaboraron en acciones puntuales. En los primeros ocho meses de 2026, el programa ha desarrollado 99 proyectos permanentes con cerca de 1.000 participantes y 92 iniciativas puntuales en las que han intervenido unas 1.500 personas.

Con la apertura de este centro, el Ayuntamiento busca reforzar una red de voluntariado que, además de facilitar la incorporación de nuevos colaboradores, sirva como espacio de encuentro entre ciudadanos, asociaciones y proyectos sociales que se desarrollan en la capital.