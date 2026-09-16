Liberadas nueve mujeres de un piso-prostíbulo en Parla tras ser engañadas con falsas ofertas para cuidar a mayores

La Policía Nacional ha liberado a nueve mujeres que presuntamente eran explotadas sexualmente en un piso-prostíbulo de Parla y ha detenido a ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, por su supuesta vinculación con el entramado. Las víctimas eran captadas mediante falsos anuncios de trabajo para cuidar a personas mayores y, una vez llegaban al domicilio, les retenían el pasaporte y las coaccionaban para ejercer la prostitución.

La investigación arrancó el pasado mes de julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que supuestamente explotaba sexualmente a mujeres en un inmueble de Parla. En el piso, acondicionado para sacarle el máximo rédito económico, las víctimas vivían hacinadas en una habitación abuhardillada, sin puerta y sin ventilación.

El engaño comenzaba con una oferta de empleo aparentemente convencional. Los responsables del grupo aprovechaban, según la Policía, la situación de vulnerabilidad y necesidad económica de las mujeres para ofrecerles un supuesto puesto como cuidadoras. Al llegar al domicilio, les retiraban la documentación y comenzaban las amenazas y coacciones para obligarlas a prostituirse.

Cinco personas (dos mujeres y tres hombres) se encargaban presuntamente de controlar a las víctimas e imponer las condiciones bajo las que debían trabajar. A ellas se sumaban otras dos mujeres, consideradas de confianza por la organización, que suministraban sustancias estupefacientes para ofrecerlas o consumirlas con los clientes.

Las mujeres tenían que estar disponibles las 24 horas del día, no podían escoger a los clientes y estaban obligadas a asumir distintos gastos, entre ellos una cuota diaria de diez euros por el servicio de limpieza. Todo se desarrollaba mediante acuerdos verbales que, según los investigadores, se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Las condiciones dentro de la vivienda llegaban, de acuerdo con el relato policial, a situaciones especialmente degradantes. Algunas mujeres tenían que dormir o prestar servicios sexuales en el baño o en la terraza, porque tenían prohibido utilizar para descansar las camas destinadas a los clientes y no había sitio suficiente para todas las personas que residían y trabajaban allí. Los servicios podían pagarse en efectivo, con tarjeta bancaria o mediante sistemas de pago móvil.

La operación culminó el 9 de septiembre, cuando los agentes registraron y clausuraron el piso. Ese mismo día fueron detenidas cinco personas, mientras que otras tres fueron localizadas y arrestadas al día siguiente. Durante el registro, los policías intervinieron siete teléfonos móviles utilizados para gestionar citas, un terminal de punto de venta, 3.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de hachís y marihuana, sildenafil, medicamentos y abundante documentación.

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Los ocho arrestados están investigados como presuntos responsables de delitos de organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública y favorecimiento de la inmigración clandestina. Tras su detención fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.