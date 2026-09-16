Planes
La exposición que llega a Madrid este octubre y para la que querrás estar atento a las entradas
La mirada de Sebastião Salgado llega a la Fundación Canal con la exposición 'Aqua Mater', una muestra que reúne casi un centenar de fotografías en blanco y negro de y suma por primera vez una amplia selección de su serie Glaciares
Un iceberg emerge sobre las aguas del mar de Weddell, en la Antártida. Sebastião Salgado lo fotografió en 2005 y esa imagen forma parte de Aqua Mater, la exposición que llegará a Madrid a finales de octubre para recorrer la presencia del agua en algunos de los paisajes fotografiados por el autor brasileño.
Será la primera gran exposición dedicada a Sebastião Salgado tras su fallecimiento. La muestra reunirá en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal casi un centenar de fotografías en blanco y negro, presentadas en gran formato. Las fechas exactas de apertura todavía están pendientes de confirmación.
El proyecto está comisariado por Lélia Wanick Salgado y ya ha podido verse anteriormente en Francia e Italia. Para su llegada a Madrid, la exposición incorpora una amplia selección de fotografías de Glaciares y adapta su presentación al espacio de la Fundación Canal.
Del agua a los glaciares
Las imágenes reunidas en Aqua Mater proceden de más de dos décadas de trabajo de Salgado por diferentes regiones del planeta. La Antártida, Canadá, Patagonia, Amazonia, Islandia, el Himalaya, Rusia y Georgia del Sur son algunos de los territorios presentes en el recorrido.
En ellos, el agua aparece bajo formas muy distintas: desde grandes extensiones de hielo hasta ríos, mares, nubes y otros paisajes marcados por su presencia. Las fotografías proceden de viajes realizados por Salgado a partir de mediados de la década de 1990.
La edición madrileña añade una novedad respecto a las anteriores presentaciones de Aqua Mater. Por primera vez, la exposición incorpora una selección amplia de fotografías de la serie Glaciares, integradas junto al resto de imágenes en el recorrido de Castellana 214.
Aqua Mater podrá visitarse desde finales de octubre en la Fundación Canal, aunque las fechas definitivas todavía no han sido anunciadas.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: Aqua Mater. Sebastião Salgado
Lugar: Fundación Canal. Sala Castellana 214
Fecha: Desde finales de octubre; fechas exactas por confirmar
Horario: 10:00-22:00 horas. Cerrado los martes
Precio: Por confirmar
- La nueva campaña de vacunación de Madrid arrancará en octubre: estas son las personas que tendrán que recibir la dosis contra gripe, covid, VRS y neumococo
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- La ruta de la Sierra Norte que conduce hasta unas antiguas minas de plata del siglo XIX
- El pueblo secreto a una hora de Madrid que parece sacado de otra época: casas de piedra, rutas de senderismo y una iglesia del siglo XVII
- El mánager de Barcelona que rechazó a Shakira con 14 años antes de conquistar el mundo: 'Son cosas que pasan
- Y Alejandra, con 4 años, al fin pudo soplar las velas
- La C-5 cierra dos fines de semana: horarios de los cortes por obras de Adif en Atocha y alternativas
- Así puede aparcar gratis en Madrid: la red de estacionamientos que se ha hecho viral en redes sociales