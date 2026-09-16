La exposición que llega a Madrid este octubre y para la que querrás estar atento a las entradas

Un iceberg emerge sobre las aguas del mar de Weddell, en la Antártida. Sebastião Salgado lo fotografió en 2005 y esa imagen forma parte de Aqua Mater, la exposición que llegará a Madrid a finales de octubre para recorrer la presencia del agua en algunos de los paisajes fotografiados por el autor brasileño.

Será la primera gran exposición dedicada a Sebastião Salgado tras su fallecimiento. La muestra reunirá en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal casi un centenar de fotografías en blanco y negro, presentadas en gran formato. Las fechas exactas de apertura todavía están pendientes de confirmación.

El proyecto está comisariado por Lélia Wanick Salgado y ya ha podido verse anteriormente en Francia e Italia. Para su llegada a Madrid, la exposición incorpora una amplia selección de fotografías de Glaciares y adapta su presentación al espacio de la Fundación Canal.

Del agua a los glaciares

Las imágenes reunidas en Aqua Mater proceden de más de dos décadas de trabajo de Salgado por diferentes regiones del planeta. La Antártida, Canadá, Patagonia, Amazonia, Islandia, el Himalaya, Rusia y Georgia del Sur son algunos de los territorios presentes en el recorrido.

En ellos, el agua aparece bajo formas muy distintas: desde grandes extensiones de hielo hasta ríos, mares, nubes y otros paisajes marcados por su presencia. Las fotografías proceden de viajes realizados por Salgado a partir de mediados de la década de 1990.

La edición madrileña añade una novedad respecto a las anteriores presentaciones de Aqua Mater. Por primera vez, la exposición incorpora una selección amplia de fotografías de la serie Glaciares, integradas junto al resto de imágenes en el recorrido de Castellana 214.

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Aqua Mater podrá visitarse desde finales de octubre en la Fundación Canal, aunque las fechas definitivas todavía no han sido anunciadas.