Planes
La exposición gratuita que entra en sus últimos días en Madrid y que no querrás perderte
Más de 160 prendas recorren cerca de dos décadas de Ana Locking y los dos últimos sábados suman visitas-taller gratuitas para familias
Volantes de organza, corsés, capas de gran volumen y prendas construidas pieza a pieza forman parte de Nostalgia / Utopía, la retrospectiva dedicada a Ana Locking en la Sala Canal de Isabel II. La exposición reúne más de 160 prendas de distintas etapas de su trayectoria y podrá visitarse de forma gratuita hasta el 27 de septiembre.
El recorrido permite detenerse en diseños de colecciones muy diferentes. Entre ellos figura un vestido corto de inspiración rococó de Paranormal, realizado en organza estampada y compuesto por múltiples capas de volantes; una gran capa negra perteneciente a Fear; y piezas de The Thinker confeccionadas con loneta de camuflaje cortada y cosida artesanalmente a modo de puzle.
Casi dos décadas de Ana Locking
La exposición recorre cerca de veinte años de trabajo de la diseñadora a través de prendas vinculadas a diferentes momentos de su carrera. Nostalgia / Utopía toma como ejes la mirada al pasado y la posibilidad de imaginar otros futuros, mientras aborda cuestiones como la identidad, el deseo y la política.
Más que presentar las colecciones únicamente en orden cronológico, la muestra utiliza esos temas para establecer conexiones entre trabajos realizados en distintas etapas.
Dos sábados de talleres gratuitos para familias
La recta final de la exposición coincide además con dos actividades dirigidas a familias con niños a partir de seis años. Los sábados 19 y 26 de septiembre habrá sesiones gratuitas a las 12:00 y a las 17:00 horas, con una duración aproximada de hora y media.
La actividad comienza con un breve recorrido por algunas de las colecciones expuestas y continúa con una dinámica conjunta para adultos y niños en torno a las prendas, el diseño, las formas de vestir y lo que puede comunicar la ropa. Para participar es necesario reservar previamente. Cada reserva permite solicitar un máximo de cuatro entradas.
Nostalgia / Utopía puede visitarse en la Sala Canal de Isabel II de martes a sábado, de 11:00 a 20:30 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Los lunes permanece cerrada. La entrada a la exposición es libre y gratuita.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Lugar: Sala Canal de Isabel II
Fecha: Hasta el 27 de septiembre
Horario: De martes a sábado, de 11:00 a 20:30 horas; domingos, de 11:00 a 14:00 horas; lunes cerrado
Precio: Entrada libre y gratuita
Taller familiar: 19 y 26 de septiembre, a las 12:00 y 17:00 horas. Actividad gratuita con reserva previa
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