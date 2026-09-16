Ni caminar ni ir en bicicleta: el ejercicio que cada vez practican más madrileños y es clave para cuidar el corazón y mejorar la circulación

Con el paso de los años, encontrar actividades físicas que se adapten al cuerpo y permitan mantenerse activo sin grandes esfuerzos se convierte en una de las principales preocupaciones para muchos madrileños.

Caminar, pasear por los parques de la ciudad o utilizar la bicicleta estática son algunas de las opciones más habituales, pero existe otra práctica que cada vez suma más seguidores entre las personas mayores por los beneficios que tiene.

Esta disciplina se puede practicar tanto en casa como en grupo, no requiere grandes inversiones en material y permite trabajar diferentes aspectos físicos a través del movimiento, la respiración y la relajación.

El yoga gana espacio entre los mayores de Madrid

Hablamos del yoga, ese ejercicio que, aunque suele asociarse a ejercicios de flexibilidad o relajación, implica un trabajo físico que combina posturas, equilibrio, fuerza y control de la respiración. De hecho, por eso muchos centros deportivos, asociaciones vecinales y espacios municipales de Madrid han incorporado actividades adaptadas para personas mayores.

Frente a otros entrenamientos de mayor intensidad, el yoga ofrece una alternativa de bajo impacto que puede ajustarse a distintos niveles de movilidad. Sus ejercicios permiten trabajar la estabilidad, la coordinación y la movilidad articular, aspectos especialmente importantes con el paso de los años.

El yoga ofrece una alternativa de bajo impacto que puede ajustarse a distintos niveles de movilidad / EPE

Una actividad para practicar en casa o al aire libre

Una de las principales ventajas del yoga es su accesibilidad. Los madrileños que quieran incorporarlo a su rutina pueden hacerlo desde casa con sesiones guiadas o acudir a clases colectivas en centros deportivos y espacios públicos.

Además, practicarlo acompañado puede añadir un componente social, algo especialmente valorado por muchas personas mayores que buscan mantenerse activas y compartir tiempo con la gente.

El ejercicio clave para cuidar el corazón y mejorar la circulación

Uno de los elementos centrales del yoga son las técnicas de respiración consciente. Estas prácticas ayudan a controlar el ritmo respiratorio, favorecer la relajación y mejorar la conexión entre cuerpo y mente.

Estas prácticas ayudan a controlar el ritmo respiratorio, favorecer la relajación y mejorar la conexión entre cuerpo y mente / FREEPIK

Diversos estudios han analizado la relación entre la práctica habitual de yoga y algunos indicadores relacionados con la salud cardiovascular, como la presión arterial o la respuesta del organismo al estrés. Para realizar una sesión adecuada no solo es importante completar las posturas, sino también prestar atención a la respiración, la alineación corporal y la relajación final.

Noticias relacionadas

En definitiva, para muchos madrileños mayores el yoga se ha convertido en una opción sencilla para incorporar más movimiento a su día a día, mantenerse activos y cuidar su bienestar sin necesidad de grandes desplazamientos ni equipamientos específicos.