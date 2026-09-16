El drag, la expresión artística que nació en los márgenes y ocupa hoy teatros, museos y televisiones: "Es cuestión de justicia, siempre hemos estado ahí"

Siempre han estado aquí. Que no hayan sabido -o querido- verlas, es otra cosa. Hace más de 30 años que Sharonne se enfundó una peluca y unos tacones por primera vez. Aquel joven de Sabadell que se quedó embobado con una actuación de Marlene Dietrich en televisión es hoy una de las figuras más reconocidas del panorama drag español. Tras lograr la victoria en la segunda temporada de Drag Race España, la catalana no ha dejado de trabajar en teatro, música o televisión. “Si bien siempre se nos ha relacionado con un ambiente nocturno y de petardeo, estamos empezando a ocupar más espacios que antes. El drag es cultura y abarca muchísimos espacios y disciplinas”, dice. Este martes, Sharonne fue la encargada de presentar Drag: cultura orgullosa, un evento organizado por el Ministerio de Cultura y la Federación Estatal LGTBI+ que pone en valor el drag como parte de las artes escénicas nacionales. En él intervinieron artistas como Hugáceo Crujiente, Estrella Xtravaganza, Marcus Massalami, Psicosis Gonsales, Gad Yola, Drag Sethlas, Marina o Las Fellini.

“Es un primer paso hacia un lugar que, desde hace ya tiempo, venimos demandando. Nacimos en los márgenes y ahí nos hemos quedado gran parte de nuestra vida. La sociedad tampoco nos aceptaba y ser transformista era sinónimo de ser homosexual. Mientras que actores y cantantes siguen sin dar un paso al frente por miedo a perder trabajo, nosotras siempre hemos sido claras y hemos dado la cara. Nos ha dado igual actuar en un bareto, en un teatro o en las fiestas de un pueblo”, relata Sharonne, que asegura que nada tiene que ver la escena hoy en día con lo que fue tres décadas atrás. Aunque su experiencia y formación le llevaron a coronarse en Drag Race, considera fundamental no olvidar a las que ya estaban antes que ella, las pioneras: “El drag es política y es libertad. Ellas no sabían que lo que hacían ya era activismo. Hacían su arte donde les dejaban y, a título personal, salían a pedir por nuestros derechos. Se han llevado muchos palos. Por eso ahora hay que cuidarlas, darles su sitio, homenajearlas. Han abierto camino”.

Sharonne durante la celebración de 'Drag: cultura orgullosa' en el Teatro María Guerrero de Madrid. / FELGTBI+ / Silvia Rare

Sharonne recuerda nombres como Ángel Pavlovsky, a quien siempre consideró un ejemplo de sofisticación; a Pirondello o a Dolly van Doll, con quien acabó creando una amistad. “Ella fue la segunda transexual del mundo y creó la belle époque en Valencia y Barcelona. Su cabaret recibía a figuras como Pascual Maragall o Dalí y los del Cirque du Soleil acudían a ella para tomar nota de su maquillaje”, sostiene. Su paso por televisión, confiesa, le ha permitido exponerse al público internacional, con todo lo que ello conlleva: desde gente que “te ama tanto que sería capaz de dar la vida por ti”, bromea, hasta la máxima expresión del odio: “Es complicado de encajar, especialmente cuando viene de la propia comunidad”. Pese a no saber si volvería a concursar, de hacerlo sería en un formato All Winners con Paloma (Francia) y Gisélle Lullaby (Canadá) como rivales: “Y, por supuesto, con Bianca del Rio, pero ella juega en otros cielos”. Quien, por el contrario, cuenta los días para verse en la pequeña pantalla, es Marcus Massalami, parte del elenco de la sexta temporada y primer drag king en conseguirlo.

Las noches en Chueca

“Era el momento. Me lo he pasado en grande, ha sido una buena experiencia”, señala. Presente en el evento Drag: cultura orgullosa, Marcus aprovecha para reivindicar la cultura travesti, especialmente aquella que performa la masculinidad y que siempre ha ocupado un plano menor en el panorama drag español. “Llevo sufriendo misoginia toda mi vida y mi participación en cualquier evento no iba a ser menos. Es algo predecible y nunca me ha pillado desprevenida. Sin embargo, cuanto más me dejo ver, mayor es la reacción. Y, al final, eso es lo que me reafirma que dar la cara es una buena decisión”, defiende. Su alter ego nació de un proceso teatral de experimentación y las noches en Chueca fueron una masterclass que dio vida a Massalami: “Interpreto y toco el violín en mis espectáculos, en los que permito a Marcus convertirse en otros tipos de masculinidades, como David Bisbal, UPA Dance o Disney. No quiero encasillarme”.

Hugáceo Crujiente durante la celebración de 'Drag: cultura orgullosa' en el Teatro María Guerrero de Madrid. / FELGTBI+ / Silvia Rare

Inspirado por el descaro de Lina Morgan, el desparpajo de La Prohibida y la proyección internacional de los kings más famosos del mundo como Landon Cider o Tenderoni, el de Xátiva lleva en escena casi una década. “Siempre hemos estado en escena, aunque mucho menos visibilizados, en fiestas privadas y un contexto underground, no tanto en espectáculos con entrada. En España la escena sigue siendo bastante limitada y autogestionada, especialmente en comparación con otros países donde estos eventos funcionan muy bien”, suma. Para Hugáceo Crujiente, parte del acto que tuvo lugar en el Teatro María Guerrero de Madrid, el drag bebe de la pintura, de la escultura y de la performance. Concursante de la primera temporada del formato, ofrece visitas guiadas en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en drag. Sus pelucas, hombreras y tacones recorren la colección permanente cada mes en un intento de acercar este arte a la sociedad: “A través de mis obras favoritas hablo de cada cuadro, siendo mi vida y desarrollo el hilo conductor de la ruta. Les abro un mundo de posibilidades”.

Marcus Massalami, drag king, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

Ilustrador de profesión y apasionado del color, los cómics y el videojuego, Hugáceo toma inspiración de artistas como José Roda, del que aprendió a entender el color y la composición. También de homólogas internacionales como es Sasha Velour, con quien también comparte trayectoria profesional fuera del drag: “Conecté mucho con ella porque me enseñó que mezclar ambas disciplinas era posible”. Han pasado cinco años desde que Killer Queen eliminase a una Crujiente, aún algo inexperta, a ritmo de Espectacular, de Fangoria. Un lustro en el que le ha cambiado la vida, lo tiene claro: “Cuando vi que los creativos que admiraba me empezaban a seguir me explotó la cabeza”. Echando la vista atrás y habiendo habitado la escena nacional junto a sus compañeras, la valenciana tiene claro que pasar por el programa no es sinónimo de éxito.

El drag en la historia

“Se crea una jerarquía muy injusta. Hay otros caminos para lograrlo. La reina que tiene su trabajo de oficina de lunes a viernes y sólo actúa el fin de semana es igual de exitosa que cualquiera de las que hemos salido de la franquicia”, insta. Sharonne, Marcus y Hugáceo son apenas una tercera parte del elenco que este martes defendió el valor del drag como disciplina artística en la sede del Centro Dramático Nacional. Una cita organizada por el Ministerio de Cultura y la Federación Estatal LGTBI+ que reunió a los rostros más relevantes del sector para poner en valor la historia arcoíris de nuestros escenarios. “Este acto reivindica el papel histórico del drag y otras formas de expresión artísticas vinculadas a las personas queer, que han servido como espacio de encuentro durante décadas. A su vez, reconoce una trayectoria histórica que, desde el teatro de variedades, el cabaret o el transformismo, ha servido para generar nuevas representaciones del cuerpo o del deseo, visibilizar otras formas de vida y difuminar fronteras entre prácticas artísticas”, expresa Juan Monsalve, director general de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura.

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Drag Sethlas durante la celebración de 'Drag: cultura orgullosa' en el Teatro María Guerrero de Madrid. / FELGTBI+ / Silvia Rare

El Ministerio reconoce así el drag como una “práctica cultural dentro de las artes escénicas y de la creación contemporánea que forman parte de nuestro patrimonio”. “Si hablamos de derechos culturales, se trata de una disciplina que sigue permitiendo a muchas personas expresarse en libertad y encontrarse en comunidad. Además, sirve de impulso para generar nuevos temas, lenguajes estéticos y referentes”, añade. Por su parte, Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ deja claro que con este encuentro se pretende derribar estereotipos, prejuicios y moldes “socialmente construidos en torno a la diversidad sexual, de género, familiar y corporal”. “Hoy arranca el compromiso institucional y asociativo de ser protegido, impulsado y valorado. Es una semilla de reparación para las vidas que perdimos por expresarse libremente, un reconocimiento a quienes abrieron el camino y una luz de esperanza para las nuevas generaciones que continúan ampliando el drag para transformar así la sociedad en un lugar más libre y diverso”, zanja.