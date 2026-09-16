Dos Stradivarius, un órgano de más de dos siglos y un escenario único: así será el histórico concierto en el Palacio Real

No es un secreto: durante siglos, los Reales Sitios han sido escenario de ceremonias, encuentros históricos y momentos ligados a la Corona. Sin embargo, ahora algunos de esos espacios volverán a abrir sus puertas al público para recuperar una parte de su patrimonio menos visible: la música que ha acompañado su historia.

La nueva temporada musical de Patrimonio Nacional convertirá el Palacio Real de Madrid y otros enclaves históricos en escenarios de cerca de 40 conciertos entre septiembre de 2026 y junio de 2027, con un recorrido por la música española desde el Siglo de Oro hasta el clasicismo y una programación que reunirá instrumentos históricos, ciclos de cámara y actuaciones en lugares únicos.

Entre las citas más destacadas de la temporada habrá una especialmente excepcional: por primera vez, algunos de los instrumentos históricos más valiosos de la colección real compartirán escenario en un concierto único en la Capilla Real del Palacio Real de Madrid.

Por primera vez, los Stradivarius del Palacio Real sonarán junto al órgano Bosch

El momento más esperado llegará el 12 de diciembre, coincidiendo con el 75º aniversario de la recuperación de la viola Stradivarius. Ese día, la viola y el violonchelo Stradivarius del Palacio Real sonarán por primera vez junto al histórico órgano Bosch de la Capilla Real. El concierto reunirá a Lola Fernández (viola), Roberto Alonso (violonchelo) y Jorge García (órgano), con un programa dedicado a las sonatas de maestros vinculados a la Real Capilla, como Felipe de los Ríos y José Lidón.

La cita forma parte del Ciclo de Cámara, el programa más veterano de Patrimonio Nacional, que alcanza este año su XLIII edición y tiene como protagonistas a los instrumentos Stradivarius de la institución.

La temporada arrancará el 22 de octubre con el Quinteto Schubert en el Salón de Columnas del Palacio Real. El calendario continuará con el Gara Quartet, el 3 de diciembre; el Cuarteto Gropius, el 25 de febrero; y el Cuarteto Bennewitz, el 4 de junio.

El homenaje a Felipe II llegará al Monasterio de El Escorial

La programación de Patrimonio Nacional también incluirá un ciclo especial dedicado al V centenario del nacimiento de Felipe II, que llevará la música al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial durante los meses de mayo y junio de 2027. El monarca, impulsor del conjunto monumental escurialense, será el eje de una serie de conciertos que se suman a la programación habitual en los Reales Sitios.

Además, la temporada celebrará la 20ª edición del Ciclo de Órgano con cuatro conciertos alrededor del histórico órgano Bosch de la Capilla Real del Palacio Real de Madrid y otros espacios de El Escorial.

Conciertos en basílicas, monasterios y capillas históricas

Otro de los grandes ejes será el Ciclo de Música en las Reales Capillas, que ofrecerá conciertos entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 en algunos de los espacios religiosos vinculados a Patrimonio Nacional.

La programación incluye actuaciones en enclaves como la iglesia del Monasterio de Santa Isabel, la Basílica de Atocha o la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, entre otros escenarios históricos.

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La temporada se completará con la 41ª edición del Ciclo de Música en Navidad, que contará con cuatro conciertos durante el periodo navideño. Las entradas para la temporada musical 26/27 de Patrimonio Nacional ya están disponibles para reserva en buena parte de los ciclos, mientras que los pases para el resto de conciertos se pondrán a la venta próximamente.