Cinco cocineros de Madrid compiten en Palencia por las mejores bravas

Dieciocho cocineros procedentes de 11provincias, cinco de ellos de la Comunidad de Madrid, competirán el próximo 28 de septiembre en Palencia en la final de la séptima edición del concurso internacional "Una de Bravas" .

El certamen ha seleccionado a 15 finalistas entre las recetas recibidas para esta edición, a los que se sumarán otros tres cocineros palentinos que saldrán de la eliminatoria local prevista para el día anterior, por lo que serán finalmente 18 los participantes en el showcooking.

Además, según ha informado la organización, la propuesta estadounidense, elaborada por el chef Juan Rivera para el restaurante Barcelona Wine Bar de Washington D.C. bajo el nombre Bravas A la Barcelona Wine Bar, obtuvo una de las mejores valoraciones del proceso de selección, pero el cocinero y el certamen acordaron ceder la plaza presencial al siguiente clasificado debido a las dificultades y costes logísticos del desplazamiento.

Entre los participantes figuran Javier García Albuger, del Asador de la Concepción (Albacete), con sus VRAVAS del Asador; Frank Santos Alonso, de Blanco&Negro Café Tapas (Salamanca), con Fran Bravo; Emma González Hernández, de El Chigrín (Granada), con Brava Granastur; y Luigi Rubertone, de Foodverzo (Zaragoza), con Bravas Foodverzo.

También competirán Aitor del Olmo y Manuel Gómez, de Hambueysería Amaren (Bilbao, Vizcaya), con Buey Bravo; Carolina Fanjul Losa, de Inferno Gastrobar (Gijón, Asturias), con Korokke a Fuego; Jesús Barrera Pachu, de La Caverna (Málaga), con Bravas Andaluzas; Chema de Isidro, de La Raspa VK (Madrid), con BSS (Bravas Sostenibles Solidarias); y Philip Parajan Alinsunurin, de Le Qualité Tasca (Madrid), con Milhoja Brava.

Completan la lista de concursantes Mauro Barreiro, del Real Club Valderrama (Sotogrande, Cádiz), con Bravas Colorás; Evelyn Fortuny Fernández, de Rebo Restaurant (Sant Boi de Llobregat, Barcelona), con Bravas Evelyn; José Luis Martínez Mora, de Taberna y Media (Madrid), con Bravas Tradición; David Castelló Ruiz, de Tapes La Xara (Dénia, Alicante), con Lingote de Oro; Alejandro Martínez Díaz, de Velarde 13 (Madrid), con Bravuconas; y Jorge Gutiérrez y Simón Hinojosa, de Vrutal Club (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con Vravas.

Jurado profesional

El jurado profesional estará presidido por los cocineros con Estrella Michelin Alvar Hinojal, del restaurante Alquimia-Laboratorio de Valladolid, y Elena Lucas, de La Lobita, en Soria, y contará también con el ganador de la edición de 2025, Javier Alfaro, del restaurante Rosi la Loca World de Madrid, además del chef y divulgador Rafael Antonín Rafuel y las periodistas gastronómicas Begoña Tormo, Mar Romero y Ana Belén Toribio.

El jurado valorará la textura y fritura de la patata, el equilibrio de la salsa, la creatividad, la presentación y la posibilidad de trasladar la elaboración al servicio habitual de un establecimiento de hostelería.

El concurso contará además por segundo año con un jurado popular formado por seis aficionados seleccionados a través de las actividades vinculadas al certamen, que concederán un reconocimiento independiente desde la perspectiva del consumidor.

Noticias relacionadas

La organización ha destacado la gran calidad del concurso y el interés que despierta tanto dentro como fuera de España ya que durante sus siete ediciones se han recibido propuestas procedentes de países como Portugal, Andorra, Reino Unido, México, Francia y Perú, además de Estados Unidos en esta edición.