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Es oficial: los madrileños de más de 55 años tendrán un Carné Senior con descuentos en actividades, formación y eventos en Madrid

Los madrileños que quieran acceder a esta tarjeta podrán solicitarla a través de distintos canales

El nuevo Carné Senior de Madrid funcionará como un punto de acceso a diferentes servicios y ventajas

El nuevo Carné Senior de Madrid funcionará como un punto de acceso a diferentes servicios y ventajas / Pexels

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Para muchos madrileños mayores de 55 años, encontrar actividades, descuentos y recursos adaptados a esta etapa de la vida implica consultar diferentes canales y realizar trámites complicados. Por suerte, esto cambiará en un abrir y cerrar de ojos gracias a la llegada de una nueva herramienta que busca concentrar en un solo lugar buena parte de las oportunidades disponibles para este colectivo.

Y es que la Comunidad de Madrid recuperará el Carné Senior durante el primer semestre de 2027, una tarjeta dirigida a personas mayores de 55 años que estará disponible tanto en formato físico como digital y que reunirá descuentos, actividades culturales, formación y programas relacionados con el bienestar.

La medida fue anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, y se integra dentro del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia.

Una tarjeta con descuentos, cursos y actividades para mayores de 55 años

El nuevo Carné Senior de Madrid funcionará como un punto de acceso a diferentes servicios y ventajas. Entre sus prestaciones estarán los descuentos en actividades y eventos, acceso a propuestas culturales y programas de formación.

La tarjeta también incluirá recursos vinculados al aprendizaje, como formación digital, cursos universitarios y talleres tecnológicos, con el objetivo de facilitar que los mayores continúen adquiriendo nuevas habilidades.

En el ámbito del bienestar, incorporará programas de ejercicio físico adaptado, actividades destinadas a la prevención de caídas y propuestas relacionadas con el bienestar emocional. Además, sus usuarios podrán consultar de forma más sencilla los recursos públicos disponibles y la oferta de entidades privadas adheridas al programa.

Así puedes solicitar el Carné Senior de Madrid

Los madrileños que quieran acceder a esta tarjeta podrán solicitarla a través de distintos canales. La Comunidad prevé habilitar la tramitación en las oficinas de atención ciudadana, los centros sociales y el Registro Electrónico regional.

El sistema contará también con una plataforma digital conectada con la Historia Social Única y con otros servicios relacionados con la autonomía y la atención a la dependencia, como la teleasistencia avanzada.

Una tarjeta para reunir servicios en un único lugar

El objetivo del Carné Senior es simplificar el acceso a prestaciones y actividades que actualmente pueden encontrarse repartidas entre diferentes organismos y entidades.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia, activado por el Gobierno regional con una inversión anual de 400 millones de euros y más de 100 actuaciones destinadas a fomentar la participación social y la autonomía de las personas mayores.

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Los detalles definitivos sobre el catálogo de beneficios, los descuentos asociados y el proceso completo de solicitud se concretarán antes del lanzamiento, previsto para los primeros seis meses de 2027.

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