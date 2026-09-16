Menos burocracia e impuestos, más casas: los tres pilares del modelo madrileño de vivienda que Feijóo quiere "exportar" al resto de España

Más vivienda pública y privada, menos obstáculos administrativos y una rebaja de impuestos para facilitar el acceso de los jóvenes a una casa. Estas son las tres grandes líneas sobre las que Alberto Núñez Feijóo quiere construir su alternativa en materia de vivienda tomando como referencia el modelo desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid. El líder del PP sitúa la capital como ejemplo de una política basada en incrementar la oferta y acelerar la construcción frente a lo que considera una respuesta insuficiente del Gobierno central frente a la crisis habitacional del país.

La vivienda, el "principal problema de los españoles", en palabras de Feijóo, representa uno de los principales ejes de la estrategia electorales del PP. Y Madrid es el escaparate elegido para defender que existe una vía diferente. “Aquí se construye, aquí se agilizan trámites; aquí no hay relatos, hay grúas”, resumía ayer el presidente popular durante una visita a El Cañaveral, uno de los nuevos desarrollos en expansión del sureste de la capital. Un acto en el que, acompañado por el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, aprovechó para desgranar las principales líneas de su estrategia de vivienda de cara a las generales de 2027.

El primero, y más importante, de estos ejes es aumentar el número de viviendas disponibles. En una rueda de prensa conjunta posterior a la visita, Almeida defendió que la ciudad ha incrementado un 40% su parque público desde que llegó al Ayuntamiento y que, por primera vez, contará con más de 10.000 viviendas de titularida municipal. Además, aseguró que Madrid dispone de suelo finalista para desarrollar 90.000 viviendas y capacidad para iniciar la construcción de otras 40.000.

Ese aumento de la oferta es también la base del plan nacional del PP. En su intervención, Feijóo prometió la construcción de un millón de viviendas durante una legislatura mediante la movilización de suelo, el impulso de vivienda libre y protegida y una mayor colaboración entre administraciones y empresas. “Para solucionar el problema de vivienda, hay que dejar de construir relatos y ponernos a construir viviendas”, defendió el líder popular desde la promoción Cañaveral

La segunda pata del modelo es la reducción de la burocracia. El regidor popular situó como una de las claves de la política madrileña la sustitución del actual modelo urbanístico por un plan estratégico municipal, la extensión de las declaraciones responsables y la reducción en dos terceras partes del tiempo medio de concesión de licencias. Todas ellas medidas que, según Almeida, han permitido que Madrid tenga una mayor capacidad para construir vivienda de forma rápida.

Feijóo pretende trasladar esa filosofía al conjunto del país con una nueva ley del suelo y una reforma de los procedimientos administrativos. Su propuesta incluye que, en determinadas actuaciones, si la Administración no responde en 90 días, pueda iniciarse la obra mediante silencio positivo. Según sus cálculos, este cambio permitiría desbloquear la construcción de un millón de viviendas y generar 750.000 empleos.

El tercer elemento del modelo es la fiscalidad. El PP propone rebajas de impuestos para jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda, con incentivos al ahorro, avales públicos de hasta el 95% o el 100% del precio y una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y del IVA. También plantea eliminar los impuestos sobre las donaciones familiares destinadas a la adquisición de una casa.

Según Feijóo, estas medidas permitirían que un joven que empiece a trabajar a los 25 años pueda ahorrar entre 21.000 y 26.000 euros en ventajas fiscales y reducir en unos 50.000 euros la cantidad necesaria para acceder a una hipoteca de una vivienda de 250.000 euros.

El objetivo del PP es convertir este esquema en una de sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones generales. Feijóo sostiene que la crisis de vivienda no es un problema puntual, sino “un fallo sistémico” del país, y promete que, si llega al Gobierno, impulsará un pacto con comunidades autónomas y ayuntamientos para aumentar la vivienda pública, protegida y la colaboración público-privada.

Madrid se convierte así en el escaparate de la estrategia del PP en una cuestión tan delicada como la vivienda. "Madrid es un ejemplo", aseguraba el martes Feijóo, "el modelo que queremos extender al conjunto de España". Este es el "cambio y compromiso que ofrecemos", apuntó el martes el líder popular y futuro candidato a la Moncloa, antes de recalcar que la capital sirve para "acreditar que hay otra forma de hacer política de vivienda sin ayuda del Estado".