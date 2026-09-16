El Atlético quiere llegar lanzado al derbi: Osasuna mide al equipo de Simeone en el Metropolitano

El Atlético de Madrid buscará este miércoles no dejarse puntos ante el CA Osasuna en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (19.00 horas) y sumar una nueva victoria en LaLiga EA Sports 2026-2027 que le haga llegar en buena posición y sin más urgencias de las normales al importante derbi del próximo domingo ante el Real Madrid.

El conjunto colchonero viene de aplacar cualquier atisbo de duda sobre su fiabilidad a domicilio tras sacar tres trabajados e importantes puntos de San Sebastián ante una Real Sociedad a la que goleó en los diez últimos minutos de partido para volver a sonreír tras el duro revés en San Mamés (3-0) y la derrota (2-1) en Anfield en el estreno en la Liga de Campeones.

Ahora, los de Diego Pablo Simeone cerrarán este primer duro tramo de calendario con muchos partidos seguidos con dos duelos ante su afición que necesita sacar adelante para presentar, de momento, sus credenciales en la carrera liguera. Y ambos son importantes porque aunque el primero parezca más asequible por ser ante el CA Osasuna, este se podría ver influenciado por el segundo, la visita del Real Madrid, una oportunidad para dar un golpe en la mesa.

El Atlético se ha dejado ya cinco puntos en este arranque liguero en el que no ha terminado de ser regular y donde sigue lastrado por la falta de ese gran referente ofensivo a falta de ver si recupera o no, futbolística y anímicamente, a Julián Álvarez, ausente en Anoeta y que se perfila de nuevo baja por esas molestias musculares.

De momento, el 'Cholo' Simeone, que tampoco puede contar aún con el noruego Alexander Sorloth, ha probado diversas variantes y ante un conjunto 'rojillo' necesitado de puntos tras dos reveses seguidos, podría hacer alguna nueva probatura. El pasado domingo en Anoeta Ademola Lookman fue la principal referencia y fue un islote al que apenas llegaron balones en una primera mitad donde el Atlético no estuvo demasiado fino.

Sí mejoraron los colchoneros con los cambios que introdujo el técnico argentino y que le ayudaron a tener más despliegue ofensivo como el de Jonathan David, que además hizo el 0-2. El canadiense podría tener ahora su oportunidad ante Osasuna en un once que podría estar marcado no sólo por el derbi sino por el carrusel de encuentros.

Koke Resurrección y Johnny Cardoso también elevaron las prestaciones del equipo y podrían formar en un centro del campo, privado todavía del lesionado Pablo Barrios, mientras que el campeón del mundo Álex Baena y el surcoreano Kang-in Lee, que no tuvieron su mejor noche en Anoeta y fueron sustituidos, podrían tener algo de descanso ya que han sido fijos en los últimos cuatro encuentros. Atrás, también podría haber algún cambio para dar entrada a Robin Le Normand en una defensa que en los dos últimos encuentros ha estado compuesta por tres centrales.

Osasuna también va a rotar

Enfrente, un CA Osasuna que llega con alguna duda después de encajar dos derrotas consecutivas que han frenado su positivo inicio en el que sumó siete de los primeros nueve puntos en su nuevo proyecto con Luis Miguel Ramis en el banquillo.

Sin embargo, la goleada sufrida en Vitoria (5-2) y la derrota del pasado sábado en El Sadar ante el RCD Espanyol (0-2) no son las mejores noticias para el conjunto navarro antes de medirse a un Atlético de Madrid que no se le ha dado demasiado bien, con sólo dos triunfos desde su último ascenso en 2019 y con nueve de esos partidos sin ver puerta. Uno de ellos fue en 2024 por 1-4 en el Metropolitano, aunque ese choque era ya a finales de mayo y sin demasiada tensión para los rojiblancos más allá de su pelea por ser terceros con el Girona FC.

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Para intentar sumar algo positivo, el equipo 'rojillo' necesitará los goles del croata Ante Budimir, una vez más su mejor arma ofensiva y que ha hecho cuatro de sus cinco goles, tres de ellos de penalti, aunque el Atlético no es un rival que se le haya dado excesivamente bien como osasunista. Además, el atacante podría ser uno de los que rote como anunció el propio Ramis, que podría priorizar la visita del fin de semana a El Sadar del Rayo Vallecano.