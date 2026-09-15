De vertedero a bosque: Alcobendas estrena un parque forestal de 26 hectáreas con 3.000 árboles, nueve hábitats y el mayor área infantil de la ciudad

Lo que durante décadas fue un terreno degradado hoy es un bosque en construcción. Alcobendas ha inaugurado este martes el Parque Forestal Princesa Leonor, un nuevo pulmón verde de 263.880 metros cuadrados que transforma un antiguo vertedero en un espacio de naturaleza, ocio, deporte y aprendizaje con 2.936 árboles plantados, 87.169 arbustos y nueve hábitats diferentes.

El proyecto, que ha supuesto una inversión total de 11,18 millones de euros, incorpora además nueve microcharcas, 30 nidales para aves y murciélagos, 12 hoteles para insectos y tres refugios para micromamíferos, con el objetivo de recuperar la biodiversidad y conectar el entorno urbano con la naturaleza. La actuación ha contado con una aportación de 3,6 millones de euros de la Fundación Biodiversidad, procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Es fundamental asegurar el equilibrio entre naturaleza y sociedad, así como el crecimiento económico y urbano y es necesario no alejarnos de la naturaleza", ha detallado el director de la Fundación Biodiversidad Félix Romero Cañizares.

El consejero Carlos Novillo y la alcaldesa Rocío García Alcántara, junto a responsables del proyecto durante la apertura del nuevo pulmón verde de Alcobendas. / EPE

La inauguración ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, que han presentado el espacio como un ejemplo de recuperación ambiental dentro de una gran ciudad.

"Hoy presentamos la inversión más grande de esta legislatura: más de 11 millones de euros y más de 26 hectáreas para los vecinos de Alcobendas", ha señalado la edil del municipio, que ha destacado la transformación del terreno. "Lo que ahora mismo están pisando hace décadas era un vertedero de residuos inertes y hoy lo hemos convertido en un espacio verde para todos los vecinos".

Un antiguo vertedero convertido en refugio de biodiversidad

El nuevo parque no nace solo como una zona verde de ocio, sino como un espacio diseñado para recuperar ecosistemas y favorecer la presencia de fauna y flora local. El director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcobendas, Guzmán Arias, ha explicado que uno de los principales retos ha sido aprovechar las características del terreno para generar distintos espacios naturales.

"El objetivo es enriquecer la biodiversidad del municipio, mejorar la conectividad de la infraestructura verde periurbana, concienciar a los vecinos y generar un sumidero de carbono", ha señalado.

Una de las actuaciones más singulares son las nueve microcharcas, con alrededor de 1.750 metros cuadrados de zonas húmedas, donde está previsto introducir anfibios y galápagos. El diseño incorpora también praderas florales, zonas de transición y áreas de vegetación adaptadas a diferentes especies.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, durante la suelta de una de las aves en el nuevo Parque Forestal Princesa Leonor. / EPE

El seguimiento ambiental ya ha comenzado a mostrar resultados. Los últimos muestreos realizados en el parque han identificado 62 especies de aves y 41 tipos de mariposas, mientras que se han instalado elementos como cajas nido, refugios para fauna y cartelería informativa para explicar a los visitantes la riqueza natural del espacio.

Peque Bosque, el mayor parque infantil de Alcobendas

El Parque Forestal Princesa Leonor también aspira a convertirse en un punto de encuentro para las familias. Su gran atractivo será Peque Bosque, la nueva zona infantil del municipio, con 42 metros de longitud y 700 metros cuadrados, la mayor área de juegos de Alcobendas.

El espacio está diseñado con criterios de inclusión y accesibilidad, con juegos sensoriales, estructuras adaptadas y zonas pensadas para niños con diferentes capacidades. "De aquí no van a salir los niños", ha bromeado la alcaldesa durante la visita, al destacar las dimensiones y posibilidades del nuevo espacio infantil.

El parque contará además con 54 huertos urbanos familiares, que ya han sido adjudicados a vecinos del municipio, con parcelas de 25 metros cuadrados, y una futura zona de cafetería-restauración concebida como punto de encuentro intergeneracional.

El nuevo pulmón verde de Alcobendas llega también acompañado de un particular guía. Fores, una mascota creada para representar los valores del parque, será la encargada de acompañar a los visitantes, especialmente a los más pequeños, en el descubrimiento de sus hábitats, especies y espacios naturales. La figura busca acercar la biodiversidad a los niños y convertir la visita en una experiencia educativa, ayudándoles a conocer la importancia de conservar el entorno.

El Parque Forestal Princesa Leonor de Alcobendas estrena mascota: Fores, un personaje pensado para acercar la naturaleza a las familias. / EPE

Durante el acto de inauguración también hubo espacio para un momento simbólico. Tras la presentación del primer árbol del parque, el párroco Rafael Navarrete, de la Iglesia San Juan XXIII, realizó la bendición del nuevo espacio, con un mensaje centrado en el valor de estos lugares como espacios de descanso y bienestar.

Un nuevo nodo del Arco Verde de Madrid

La Comunidad de Madrid ha destacado el papel del parque dentro de la estrategia Arco Verde, el proyecto regional que busca conectar espacios naturales y zonas verdes alrededor de la capital. Novillo ha defendido que actuaciones como esta permiten compatibilizar el crecimiento urbano con la recuperación de espacios degradados. "Es una obra de restauración de la naturaleza. Hay que destacar esa filosofía de compatibilizar el crecimiento de una gran ciudad como Alcobendas y, a la vez, darle esos espacios a los ciudadanos para recuperar la naturaleza", ha señalado el consejero.

El objetivo, según Novillo, es que los vecinos del área metropolitana puedan tener "contacto directo con la naturaleza y la biodiversidad" sin necesidad de desplazarse a grandes espacios protegidos. "El proyecto de Arco Verde busca no generar espacios aislados, sino conectar la fauna y también a los ciudadanos, creando prácticamente una M-50 verde alrededor de Madrid", ha explicado.

Un aula al aire libre para los colegios

El parque también tendrá una función educativa. Entre los primeros visitantes estuvieron alumnos de 5º de Primaria del Greenwich School y estudiantes de 1º de Bachillerato del IES Gloria Fuertes, acompañados por su profesora de Biología, Azucena Rozalen. "Hemos venido porque nuestros alumnos plantaron árboles cuando empezaron a remodelar y recuperar este vertedero, y queríamos que vieran cómo había quedado finalmente la obra", ha explicado la docente a El Periódico de España.

Rozalen considera el parque un recurso práctico para complementar las clases de ciencias. "Siempre trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible en las asignaturas y es muy importante poder materializarlo, salir fuera del aula y que los alumnos vean su entorno", ha señalado.

La profesora ya plantea utilizar las charcas y los nuevos hábitats como espacios de aprendizaje. "Podremos venir, coger muestras y analizar qué hay. Es un recurso más para ver diferentes especies y hacer prácticas de laboratorio".

Noticias relacionadas

El Parque Forestal Princesa Leonor abrirá oficialmente sus puertas al público el próximo sábado con una jornada de actividades familiares. El Ayuntamiento quiere que el espacio se convierta en un nuevo lugar de referencia para pasear, hacer deporte, cultivar, aprender o simplemente desconectar. "Queremos que sea un espacio donde el vecino venga a correr, a pensar, a reflexionar, a hacer deporte y a disfrutar de las charcas y de la naturaleza", ha explicado García Alcántara. Una transformación que convierte un antiguo vertedero en uno de los nuevos grandes pulmones verdes del norte de Madrid.