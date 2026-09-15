Mismos accidentes, más muertes: el verano deja 13 fallecidos en el trabajo en Madrid y eleva a 50 el total del año

Trece trabajadores han muerto en apenas dos meses en la Comunidad de Madrid. El verano deja uno de los periodos más duros del año para la siniestralidad laboral en la región, con seis fallecidos en julio y otros siete en agosto, en un contexto de altas temperaturas cuyo posible impacto CCOO reclama investigar.

Según el último balance ofrecido por el sindicato, los dos meses centrales del verano suman 13 fallecidos: diez durante la jornada laboral y tres en el trayecto de ida o vuelta al trabajo. Sumando estos nuevos siniestros, el acumulado del año alcanza ya las 50 muertes, frente a 52 en el mismo periodo de 2025.

Esta ligera reducción, sin embargo, coincide con otros indicadores al alza. Los accidentes graves han crecido un 13%, de 284 a 321, mientras que los siniestros vinculados a los desplazamientos aumentan un 7,3%. Las muertes in itinere alcanzan ya las 13, frente a las nueve de los ocho primeros meses del año pasado, un 44% más.

Julio, marcado por la carretera

El primer aviso llegó en julio. Seis trabajadores perdieron la vida, tres durante su jornada y otros tres cuando iban o regresaban del trabajo. Cuatro de las seis víctimas murieron sobre el asfalto, bien durante desplazamientos realizados por orden de la empresa, bien en accidentes in itinere.

CCOO puso entonces el foco en los planes de movilidad. “Los planes de movilidad, que son obligatorios, siguen sin hacerse. No existen o están en un cajón sin que nadie los aplique”, denunciaba Carlos Giménez Caminero, secretario de Salud Laboral del sindicato en Madrid. Los accidentes graves también aumentaron aquel mes: durante la jornada laboral pasaron de 29 a 39 respecto a julio de 2025 y los graves in itinere, de 11 a 15.

Agosto: cinco muertes que “nadie va a contar”

Agosto cambió el patrón, pero no redujo la mortalidad. Siete personas fallecieron durante su jornada de trabajo, más del doble que las tres registradas en el mismo mes de 2025, y ninguna murió esta vez en el trayecto de ida o vuelta. El dato contrasta con una siniestralidad prácticamente idéntica: se produjeron 5.892 accidentes, frente a los 5.893 de un año antes.

Cinco de las siete víctimas fallecieron por infartos, derrames u otras patologías no traumáticas. “Quiero hablar de cinco de ellas, porque son las que nadie va a contar”, señala Giménez Caminero. “Cinco personas se desplomaron en su puesto, un infarto, un derrame. Estaban trabajando en el mes más caluroso del año y dos de ellas estaban en una obra, al sol”.

CCOO reclama que se investigue qué papel pudieron desempeñar las altas temperaturas y las condiciones laborales. El sindicato no establece una relación causal automática con el calor, pero sostiene que estos fallecimientos no deberían quedar archivados simplemente bajo la etiqueta de patología no traumática.

“Nadie pregunta a qué temperaturas se estaba trabajando ese día, nadie pregunta con cuánta gente menos de la necesaria se estaban cubriendo el turno de verano, nadie pregunta cuántas horas llevaban encadenadas esas personas”, lamenta Giménez Caminero. “Detrás de cada una de esas cinco hay una familia que no ha recibido ninguna explicación y no la va a recibir”.