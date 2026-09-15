El tren histórico de Madrid que vuelve este otoño con coches de madera de hace más de 100 años: horarios, recorrido y cómo subir a bordo

Hay planes en Madrid que permiten viajar mucho más allá del destino. Uno de ellos vuelve este otoño con la puesta en marcha del Tren de Arganda, un ferrocarril histórico que recupera la esencia de los antiguos viajes en tren y que permite recorrer uno de los pocos tramos conservados del antiguo Ferrocarril del Tajuña.

La iniciativa regresa este sábado con una nueva temporada de recorridos organizada por el Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM), la asociación sin ánimo de lucro que gestiona este tren desde hace más de 30 años.

Durante los próximos meses, vecinos y visitantes podrán subirse a un convoy formado por coches de madera históricos y recorrer un trazado de 3,3 kilómetros entre la antigua estación de La Poveda y el apeadero de El Campillo.

Un viaje en un tren de madera con más de 100 años de historia

El Tren de Arganda circula por el único tramo preservado del antiguo Ferrocarril del Tajuña, una línea inaugurada en 1886 que conectaba diferentes municipios del sureste de Madrid y que forma parte de la memoria ferroviaria de la región.

Uno de los grandes atractivos del recorrido es el propio convoy. Los viajeros pueden realizar el trayecto en coches de madera históricos, algunos de ellos con más de un siglo de antigüedad.

Entre las piezas que forman parte del tren destaca el coche AC-201, fabricado por Carde y Escoriaza en 1916. También se incluyen los coches C-1 y C-2, reconstruidos por la Escuela Taller Román Aparicio de Arganda a partir de antiguos chasis ferroviarios.

Además, esta temporada se incorpora un vagón de 'jefe de tren', procedente del ferrocarril Ponferrada-Villablino (PV), que ha sido adaptado para convertirse en un coche de pasajeros.

Horarios del Tren de Arganda este otoño

Los viajes se realizarán durante la temporada de otoño todos los domingos hasta el 13 de diciembre, además del primer sábado de cada mes.

Las salidas desde la estación de La Poveda están previstas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas. El recorrido es de ida y vuelta y tiene una duración aproximada de 45 minutos, con una velocidad media de 12 kilómetros por hora que permite disfrutar del paisaje y del valor histórico del trayecto.

Museo del Tren y una maqueta ferroviaria en La Poveda

Lo mejor es que la visita no termina al bajar del convoy. En la estación de La Poveda los visitantes también pueden conocer el Museo del Tren, donde se conservan diferentes elementos relacionados con la historia ferroviaria. Entre las piezas expuestas se encuentran instalaciones como un antiguo depósito de agua, el sistema de accionamiento de un desvío ferroviario o las barreras de un paso a nivel.

Además, la estación alberga una maqueta modular que reproduce a escala una instalación ferroviaria. Está situada en una de las naves donde se conserva el tren y forma parte de la experiencia para conocer cómo funcionaban estas infraestructuras hace décadas.

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El Tren de Arganda se convierte así en uno de los planes de otoñomás singulares cerca de Madrid. Sin duda, una oportunidad única para subirse a un ferrocarril histórico, conocer parte del patrimonio industrial de la región y revivir una forma de viajar que desapareció hace generaciones.