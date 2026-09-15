El tiempo en Madrid enfrenta este miércoles calor de hasta 33ºC: la Aemet prevé que los termómetros sigan en descenso

En la danza indecisa de los termómetros de septiembre a medida que se acerca el comienzo, al menos oficial, del otoño, todavía perduran los hábitos veraniegos. La ropa ligera y abanicos para soportar altas temperaturas que empiezan a descender este miércoles, aunque lo harán poco y, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fin de semana volverán a subir.

Sin aviso por calor pero con cielos despejados con intervalos de nubes altas, los madrileños tendrán que enfrentar otra jornada con máximas por encima de 30ºC, las cuales siguen siendo más bajas que las de este martes, alivio más notable en la Sierra y área metropolitana, mientras que las mínimas estarán en descenso.

Un niño bebe agua en una fuente de su cole en otra jornada calurosa en Madrid. / Epe

Los termómetros de este miércoles, acompañados de lluvia vespertina

Este miércoles de viento flojo o moderado, soplará del norte en áreas de montaña y del nordeste en el resto de la Comunidad, donde podrán registrarse algunas rachas fuertes en el transcurso de la jornada. Alcanzará los 35 km/h en la madrugada, pero el resto del día seguirá con velocidades similares, de 25 km/h en buena parte de la jornada.

Las máximas, de 33ºC en Aranjuez y de 31ºC en Alcalá de Henares, Getafe y Navalcarnero. A su vez, se esperan 29ºC en Collado Villalba y Madrid capital, que comparte las mínimas de 17ºC con buena parte de la Comunidad, las únicas que difieren son las de Alcalá de Henares y Collado Villalba con 15ºC.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este miércoles / Aemet

Como de costumbre, los valores más bajos llegarán al amanecer y se extenderán toda la mañana. Será al mediodía cuando suban los termómetros, calor más notable entre las 14:00 y 19:00 horas, coincidiendo con las lluvias.

La probabilidad se zanja en 50% tanto para precipitación como para tormenta, aunque baja al 15% después de las 18:00 horas. Al mismo tiempo, el índice ultravioleta máximo es 'alto', de 6.

Próximos días, temperaturas estables con tiempo esencialmente seco

Si bien el resto de la semana tiene previstos termómetros por debajo de los de este miércoles, tampoco habrá una gran diferencia en los valores. El día más fresco será el jueves con máxima de 26ºC e inaugurando la mínima de 15ºC, que se extiende hasta el fin de semana, ya que el domingo tendrá 16ºC.

Noticias relacionadas

No obstante, las máximas subirán a 27ºC este viernes y este sábado, e incluso a 29ºC este domingo y a 31ºC el próximo lunes 21 de septiembre. En cualquier caso, la probabilidad de precipitaciones permanece nula después de este jueves, cuando la mañana tiene 15% y la tarde 10%.