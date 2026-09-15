Tapapiés no se celebrará este año: el festival de tapas y música de Lavapiés se aplaza hasta 2027

Es oficial: Lavapiés se queda este año sin una de sus citas gastronómicas y culturales más reconocibles. El Festival de Tapas y Música Tapapiés, que durante 15 años ha convertido las calles del barrio madrileño en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y turistas, no celebrará su edición prevista para la segunda mitad de octubre.

La Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 ha anunciado este martes el aplazamiento del evento hasta el próximo año con el objetivo de diseñar un nuevo formato que permita mantener la esencia del festival, pero que sea "más sostenible" y reduzca las molestias asociadas a la gran afluencia de público en las calles.

Lavapiés se queda sin Tapapiés después de 15 años de éxito

La organización ha explicado que el barrio se queda "de momento" sin esta fiesta después de una trayectoria de 15 ediciones consecutivas en las que Tapapiés se había convertido en una de las grandes convocatorias gastronómicas de Madrid.

Durante once días en la segunda quincena de octubre, el festival reunía cada año a miles de personas, tanto residentes en Madrid como visitantes nacionales e internacionales, atraídos por una propuesta que combinaba tapas, cerveza, música y la diversidad cultural que caracteriza al barrio.

Desde la asociación de comerciantes destacan que el evento se había consolidado también como un importante impulso económico para los negocios participantes. Según sus datos, la venta de tapas y bebidas permitía a la hostelería del barrio incrementar su facturación una media superior al 25% durante la celebración del festival.

Los comerciantes alertan del impacto económico de la cancelación

La suspensión de esta edición tendrá consecuencias para algunos establecimientos del barrio, especialmente para los pequeños negocios que dependían del aumento de actividad generado durante esos días.

La asociación advierte de que algunos bares y restaurantes podrían verse obligados incluso a cerrar al perder una de sus principales campañas del año. Según explican, para muchos participantes Tapapiés suponía una inyección económica clave en el último tramo del ejercicio.

Un nuevo Tapapiés para reducir las molestias en el barrio

Pese a la cancelación temporal, los comerciantes aseguran que el objetivo no es poner fin al festival, sino encontrar una fórmula que permita mantener su carácter gastronómico y cultural adaptándolo a las necesidades actuales de Lavapiés.

La organización trabaja ya en un nuevo modelo que reduzca la concentración de público en la vía pública y mejore la convivencia con los vecinos, sin renunciar a la promoción de la gastronomía multicultural que ha convertido a Tapapiés en una de las señas de identidad del barrio.

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La Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 ha agradecido el apoyo recibido durante estos 15 años y ha mostrado su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Madrid y los residentes para recuperar el festival con un formato más sostenible.