Sanidad niega que se falseen las listas de espera en el Ramón y Cajal y abre diligencias internas

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha querido salir al paso de la publicación sobre una supuesta alteración en las listas de espera quirúrgica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Desde el departamento regional se ha defendido con rotundidad que en la región "no se falsean" las listas de espera, tildando las acusaciones de un "vil ataque" a la excelencia de la sanidad madrileña.

La polémica surge a raíz de las denuncias públicas realizadas por un facultativo del centro hospitalario. Al respecto, la Consejería ha señalado que este sanitario "tiene un expediente disciplinario abierto" de manera previa a sus declaraciones en los medios de comunicación. No obstante, tras conocer los hechos, el departamento de Sanidad ha actuado de manera inmediata con la apertura de diligencias informativas para esclarecer lo sucedido y revisar todo el sistema interno.

Garantías bajo la Orden 804/2016

Para respaldar la legalidad de los procedimientos, la administración autonómica ha recordado que la gestión de la espera está regulada estrictamente por la Orden 804/2016, de 30 de agosto. Esta legislación establece los criterios de indicación y prioridad clínica tanto en consultas externas y pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas, garantizando la equidad y accesibilidad plena para todos los pacientes.

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Defensa del rigor técnico y liderazgo nacional

Fátima Matute ha calificado las sospechas sobre la manipulación de registros como un "mantra" infundido desde el exterior y ha reiterado su compromiso de defensa hacia el sistema público. La consejera ha subrayado que se trabaja con un estricto rigor técnico, recordando que la sanidad de la Comunidad de Madrid "sigue liderando las mejores listas de espera de toda España" y que se continuará trabajando día a día para mantener dichos estándares de calidad.