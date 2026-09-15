El pueblo a poco más de una hora de Madrid donde cada calle guarda restos de murallas, iglesias y palacios que invitan a viajar en el tiempo

Hay lugares donde el pasado queda concentrado en un monumento y otros donde aparece a medida que se camina. Huete pertenece al segundo grupo. Sobre los tejados se levanta el cerro del Castillo; entre las casas reaparecen paños de muralla; una puerta medieval sobrevive junto a las calles del casco antiguo y antiguas parroquias, monasterios y palacios van cambiando de siglo casi de una esquina a otra. A poco más de una hora de Madrid, esta localidad conquense reúne en su casco urbano vestigios de diferentes etapas de su historia.

Uno de sus primeros capítulos está ligado a la antigua Opta romana, asentada en un importante eje de comunicaciones y relacionada con la explotación del lapis specularis, el yeso cristalizado que los romanos utilizaron como cerramiento de ventanas. Siglos después, Huete pasó a ser la Wabda musulmana. En el siglo X, durante el dominio de Al-Mutarrif, se reforzaron sus defensas.

En la parte alta se encuentra el actual Castillo de la Luna, sobre un cerro al oeste del barrio de Atienza. Allí se conservan las huellas de una alcazaba musulmana levantada en el siglo IX sobre ocupaciones anteriores. Tras la conquista cristiana de 1150, la fortaleza fue reformada y continuó desempeñando una función defensiva durante el siglo XII.

El recinto llegó a contar con quince torreones exteriores y otro en su interior. Entre los restos que han llegado hasta nuestros días pueden reconocerse antiguas conducciones de agua y silos excavados directamente en la roca. También permanece un gran aljibe, cuyo interior está dividido en dos compartimentos. El acceso al castillo es libre.

Huete llegó además a convertirse en cabeza de un amplio territorio formado por casi un centenar de aldeas de las actuales provincias de Cuenca y Guadalajara. Con el crecimiento de la ciudad más allá de las defensas, algunos de los antiguos lienzos acabaron incorporados a las viviendas.

Huete es un municipio y localidad española de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. / ShutterStock

Una ciudad que creció fuera de sus murallas

El sistema defensivo de Huete estuvo formado por tres recintos: castillo, alcazaba y muralla urbana. De esta última sobreviven elementos de diferentes periodos. Las estructuras cristianas construidas con cal y canto conviven con restos anteriores de época andalusí. En la zona norte, por ejemplo, todavía se conserva parte de la fortificación realizada en tapial, acompañada por torreones de planta cuadrada.

La Puerta de Medina es la única puerta medieval que permanece del recinto. Probablemente construida a finales del siglo XII, presenta un acceso en ángulo que obligaba a entrar lateralmente en la ciudad. Otra de las antiguas entradas, la Puerta de Almazán, quedó posteriormente vinculada a uno de los edificios más reconocibles de Huete: la Torre del Reloj.

El concejo dispuso desde época medieval de un reloj para regular la vida cotidiana de la población. La torre que puede verse actualmente, sin embargo, es mucho más tardía: fue diseñada por Fernando López en 1795 y terminada en 1805. Su arquitectura se sitúa entre el final del Barroco y los primeros rasgos neoclásicos, y en la parte superior conserva la campana gótica del antiguo reloj.

Entre los testimonios religiosos más antiguos destaca Nuestra Señora de Atienza, la más antigua de las diez parroquias que llegó a tener Huete. Del templo, levantado en la segunda mitad del siglo XIII, permanecen principalmente el ábside y la cripta. El conjunto constituye uno de los ejemplos de gótico pleno conservados en la provincia de Cuenca.

La cripta situada bajo el ábside fue utilizada como panteón de los Sandoval. Tras la rehabilitación del conjunto, este espacio patrimonial también ha servido como escenario para conciertos al aire libre, observaciones astronómicas y otras actividades culturales.

Del gótico a los grandes edificios barrocos

El Monasterio de la Merced, construido entre los siglos XVII y XVIII, marca otra etapa del patrimonio de Huete. La antigua zona monástica alberga actualmente dependencias municipales, museos, biblioteca y la Oficina de Turismo, mientras que la iglesia funciona como parroquia de San Esteban.

En su interior se conserva una pila bautismal de principios del siglo XV. Otra de sus piezas destacadas es un altar dedicado a Santa Justa y Rufina que incluye una representación de Huete en el siglo XVII.

El Monasterio de la Merced. / Turismo Huete

También forma parte del patrimonio religioso la iglesia de San Nicolás el Real de Medina, levantada entre 1700 y 1703 con planta de cruz latina. Tras la expulsión de los jesuitas, el edificio recibió en 1770 la parroquia de San Nicolás de Medina y adoptó la denominación con la que ha llegado hasta nuestros días.

La arquitectura civil completa el recorrido. La Casa de los Linajes, del siglo XVII, conserva la estructura de una casa solariega de dos plantas y una portada de piedra. En la Casa Palacio de los Condes de Garcinarro, cuya fachada actual corresponde al siglo XVIII, todavía pueden verse diferentes espacios vinculados a la vida de una residencia nobiliaria. El inmueble cuenta con un patio porticado y conserva tanto su bodega como las antiguas caballerizas, además del zaguán de entrada. Felipe III se alojó allí en 1604.

La Casa Palacio de los Condes de Garcinarro. / Turismo Huete

En un mismo recorrido por el casco urbano quedan así conectados el castillo, las antiguas defensas, los restos góticos y varios de los principales edificios barrocos y civiles de Huete.

CÓMO LLEGAR

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Huete está en la provincia de Cuenca, a poco más de una hora de Madrid por carretera. Una vez en la localidad, buena parte de sus monumentos se concentran en el casco urbano y pueden enlazarse a pie.