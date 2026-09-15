Posibles retrasos en trenes que unen Madrid-Andalucía y Levante por problema señalización

Una incidencia que afecta a la señalización entre la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Los Gavilanes puede generar retrasos en los trenes que circulan por las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía y con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Así lo ha confirmado este lunes el administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, en la red social X.

Asimismo, ha agregado que el personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.

Los Gavilanes constituye un punto kilométrico y de señalización clave en la red de alta velocidad (AVE) de Adif, situado en la salida sur de Madrid hacia Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Como consecuencia de ello, Renfe también ha indicado en la misma red social que los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y Media Distancia que conectan Madrid con Andalucía y Levante pueden registrar demoras.

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Recientemente, el pasado 9 de septiembre, se tuvo que cortar cerca de dos horas la circulación ferroviaria en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona para reparar la catenaria en Sant Vicenç dels Horts y evitar mayores retrasos. Los daños en la catenaria se produjeron, según explicó entonces Adif, debido a los efectos del temporal que había en Cataluña.