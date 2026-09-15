Polémica en Cercedilla por los mensajes difundidos durante sus fiestas con alusiones a mujeres y menores

El cartel del festival taurino 'Arruñador' y el material festivo distribuido durante las Fiestas Patronales de Cercedilla han generado polémica en el municipio por contener mensajes que varias vecinas consideran machistas, denigrantes y con alusiones explícitas a menores de edad.

En el programa del festejo, celebrado el pasado miércoles 9 de septiembre en la Plaza de Toros de la localidad, figuran textos satíricos atribuidos a los distintos participantes, peones y banderilleros. Entre ellos aparecen frases como "ahora tengo una correa como un señor por haberme ligado en fiestas a una menor" o "mi nota favorita es la menor". Asimismo, el documento recoge referencias a acudir a los servicios de "una meretriz" y comentarios de carácter sexual sobre mujeres del municipio.

El programa incluye además un encabezado en el que se señala que el acto se celebraba "con el permiso de la autoridad competente, el señor de fiestas y benefactor de canes, don David Martín Molpeceres", en alusión al alcalde de Cercedilla. A estos textos se suman los lemas estampados en camisetas y pegatinas difundidos durante los festejos por la Sociedad de Mozos de Cercedilla.

A raíz de estas publicaciones, un grupo de vecinas de la localidad presentó una queja formal dirigida al regidor y a las concejalas de Igualdad y Urbanismo. En ella consideran que los mensajes son "denigrantes" y contrarios a la dignidad de las personas, por lo que solicitan un pronunciamiento público de rechazo por parte del Ayuntamiento, explicaciones a la entidad organizadora y que no se cedan espacios ni recursos públicos a este tipo de soportes.

Una de las portavoces vecinales ha advertido de que este tipo de mensajes no pueden entenderse como una "broma inocente", al considerar que contribuyen a normalizar actitudes que pueden derivar en violencia hacia las mujeres.

Por su parte, la Sociedad de Mozos, la Sociedad de Mozas y la Asociación de Casad@s, tres entidades vinculadas a las tradiciones festivas de Cercedilla, han emitido un comunicado conjunto en el que explican el contexto en el que se difundieron estos mensajes y defienden que forman parte de una "rivalidad festiva y tradicional" basada en "bromas, pullas y provocaciones" entre las distintas agrupaciones.

Las tres asociaciones reconocen que, "leídas de manera aislada y fuera de ese contexto", algunas expresiones pueden resultar "desafortunadas" o interpretarse de una forma distinta a la intención con la que fueron creadas. No obstante, rechazan "cualquier tipo de machismo en todas sus formas, así como cualquier conducta de violencia, discriminación o falta de respeto hacia las mujeres".

En su comunicado, aseguran que los mensajes no nacen de una voluntad de menospreciar a las mujeres, sino de la rivalidad festiva entre las sociedades, y defienden que "una broma o provocación dentro de esta rivalidad no debe interpretarse automáticamente como una actitud de violencia machista".

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Las entidades concluyen que seguirán participando en las tradiciones de Cercedilla "desde el respeto", aunque admiten que algunos contenidos, fuera de su contexto original, pueden generar interpretaciones diferentes.