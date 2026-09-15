Más Madrid plantea una reforma fiscal en la región dirigida a las rentas más altas para elevar la recaudación hasta 3.000 millones de euros anuales

Avanzada desde hace unos meses y anunciada el pasado viernes por su portavoz, Manuel Bergerot, el pasado viernes en el Debate sobre el Estado de la Región, Más Madrid ha presentado ya su propuesta de reforma fiscal para la región, un conjunto de medidas centradas sobre todo en las rentas más altas con las que la formación calcula que se podrían recaudar hasta 3.000 millones de euros adicionales al año. El partido regionalista la ha registrado hoy como Proposición de Ley en la Asamblea regional.

"Lo que proponemos es un acuerdo fiscal racional, progresivo y al servicio de todos", ha señalado Bergerot en la presentación de la propuesta. "Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en un paraíso fiscal para seguir haciéndole la vida más fácil a los que tienen tanto dinero que no se lo podrían gastar ni en mil vidas, dinero en Madrid hay de sobra", ha apuntado.

La propuesta se articula en torno a tres ejes fundamentales, el primero de los cuales tiene que ver con el IRPF. Desde la formación regionalista se plantea modificar los tramos de la escala autonómica. La principal novedad en este sentido sería la introducción de dos nuevos tramos, para rentas entre 120.000 y 175.000 euros y superiores a 175.000 euros, con tipos del 25% y el 27%, respectivamente.

A ello se añade un profundo cambio en el conjunto de deducciones aplicables. Más Madrid plantea suprimir las que se aplican a la inversión en acciones, a los propietarios de viviendas vacías que las ponen en alquiler o a préstamos universitarios, entre otras. También las asociadas a la conocida como ley Mbappé, que prevé una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para nuevos residentes que inviertan en productos financieros o empresas en Madrid. Por otra parte, se defienden deducciones para familias monoparentales, alquiler, rentas de hasta 19.976 euros anuales o inversión en obras de eficiencia energética.

Otro de los pilares de la reforma es la recuperación del Impuesto de Patrimonio. El partido que en estos momentos encabeza la oposición regional propone eliminar su bonificación total e introducir una escala que va desde el 0,2% para rentas de hasta 167.129 euros, hasta el 4% para patrimonios netos de entre 20 y 30 millones de euros y el 4,5% ara superiores.

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La tercera gran modificación, finalmente, tiene que ver con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, uno de los tributos sobre los que más han incidido las 35 rebajas fiscales aprobadas por Isabel Díaz Ayuso desde que preside la Comunidad de Madrid. Más Madrid propone mantener la bonificación del 99% de este impuesto en herencias de hasta un millón de euros, pero planeta que esa bonificación caiga al 45% en herencias de entre uno y cinco millones de euros; al 15% en herencias de entre cinco y diez millones de euros, y al 5% en el caso de herencias superiores a los diez millones de euros.