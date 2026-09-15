Más de 20.000 plazas para formarse, hacer deporte y aprender nuevas disciplinas en Torrejón

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha lanzado su nueva programación de cursos y talleres para la temporada 2026-2027, con una oferta que supera las 20.000 plazas destinadas a vecinos de la localidad. El programa incluye actividades relacionadas con empleo, formación, cultura, deportes, educación, igualdad, infancia, juventud y mayores.

Una de las principales novedades es la ampliación de la Escuela Virtual de Formación, que alcanza su 13ª edición con un catálogo de 375 cursos online. La plataforma incorpora formación en áreas profesionales como diseño, idiomas, administración y oficinas, industria, legislación, prevención de riesgos, calidad y medio ambiente, recursos humanos o programación.

Estos cursos, dirigidos exclusivamente a personas empadronadas en Torrejón de Ardoz, permiten mejorar la formación profesional y ampliar las oportunidades laborales mediante una modalidad flexible que facilita compatibilizar el aprendizaje con la actividad diaria.

La oferta online se complementa con cursos presenciales para desempleados y talleres enfocados a la adquisición de conocimientos vinculados a nuevos nichos de empleo.

Torrejón refuerza su oferta universitaria con dos campus

El Ayuntamiento también ha destacado el avance de Torrejón de Ardoz como ciudad universitaria con la puesta en funcionamiento de sus dos campus: el Campus Torrejón de la Universidad de Alcalá y el Campus de Madrid UCAM-Comité Olímpico Español.

El campus de la Universidad de Alcalá cuenta con una oferta inicial formada por los grados de Fisioterapia y Enfermería, además del Máster en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la Industria y Comunicaciones y la Universidad de Mayores.

Por su parte, el Campus de Madrid UCAM-Comité Olímpico Español ofrece los grados de Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Nutrición Humana y Dietética, además del doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética.

El alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, ha señalado que la nueva programación busca adaptarse a "los nuevos retos formativos, gustos y aficiones" de los vecinos y ha animado a los ciudadanos a iniciar nuevos proyectos personales vinculados al deporte, la cultura o la formación.

Nuevos estudios de Criminología en la UNED de Torrejón

El Centro Asociado UNED-Madrid Torrejón de Ardoz incorpora como principal novedad para este curso el nuevo Grado en Criminología, del que se impartirán los dos primeros cursos.

Esta titulación se suma al Grado completo en Derecho, con sus cuatro cursos, y a otros programas consolidados como UNED Senior, dirigido a mayores de 55 años, con cursos de Historia del Arte y Literatura.

Además, el centro mantiene la oferta del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID), con cursos de inglés en distintos niveles, y los programas de la Escuela de Adultos, orientados a la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La inscripción y el acceso a la plataforma virtual de formación se realizarán a través de la página web municipal y de la Bolsa de Empleo de Torrejón.

Deportes, cultura y actividades para todas las edades

La programación municipal incluye también una amplia oferta deportiva adaptada a diferentes edades, con actividades tanto acuáticas como de seco y propuestas dirigidas desde niños hasta personas mayores.

En el área cultural, el Centro de Artes Escénicas La Caja del Arte y los centros culturales municipales ofrecerán cursos de música, danza, teatro y circo.

Además, el Ayuntamiento ha preparado actividades específicas para distintos colectivos, entre ellos mujeres, jóvenes, infancia, voluntariado y mayores, con el objetivo de fomentar la participación, compartir aficiones y crear espacios de encuentro entre vecinos.

Noticias relacionadas

El alcalde ha destacado que estas actividades permiten "interactuar con aquellos que comparten tus intereses culturales y formativos" y favorecen la creación de nuevas relaciones sociales en torno a intereses comunes.