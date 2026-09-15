Los hoteles madrileños registran un 85% de ocupación el fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula 1

Balance positivo de los hoteleros madrileños respecto al Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado este fin de semana en el circuito de Madring de la capital. Las cuentas han salido y los establecimientos de la capital han registrado una ocupación media del 85% en las noches del jueves, el viernes y el sábado pasados. Así lo ha confirmado hoy la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que en un comunicado confirma que el nivel de ocupación rozó el ansiado 90% en la noche del sábado, con un 88,34%.

La satisfacción se suma a la que trasladaron el lunes desde el gremio de bares y restaurantes, que si bien no dieron cifras concretas sí confirmaron un notable incremento de actividad, no solo en el entorno de Ifema, sino también en otros puntos de la ciudad.

Los datos de la AEHM confirman, además, el interés suscitado por la Fórmula 1 entre los visitantes extranjeros. Desde Ifema ya se había informado que de las 120.000 entradas a la venta, en torno a 45.000 se habían adquirido desde fuera de España. Los clientes que se han alojado en los hoteles madrileños este fin de semana han sido en un 70,16% internacionales, frente al 29,85% de nacionales.

En cuanto a los países de procedencia, entre los hoteles integrados en la asociación destacan, por este orden, Estados Unidos y Reino Unido, seguidos de México, Italia, Alemania y Francia.

Desde la AEHM se entiende, además, que, más allá de las cifras, la imagen de Madrid ha quedado reforzada como ciudad "competitiva" para albergar grandes acontecimientos internacionales sin dejar de ser "acogedora y capaz de ofrecer una experiencia satisfactoria a quienes la visitan".

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"Hay que poner en valor el enorme trabajo realizado para hacer posible un evento de estas características en tan poco tiempo, pero también entender esta primera edición como un punto de partida", traslada el presidente de la asociación, Gabriel García Alonso. "Ahora toca mantener, mejorar y consolidar todo lo conseguido”.