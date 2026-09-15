Y Alejandra, con 4 años, al fin pudo soplar las velas

Recientemente, Alejandra ha celebrado su cuarto cumpleaños y lo que para cualquier niño es algo especial, para ella lo ha sido doblemente. Por primera vez ha soplado las velas. Nacida con tres malformaciones congénitas, hasta ahora no había podido. Algo que este año sí ha podido cumplir después de un largo recorrido de operaciones, procedimientos e ingresos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, cuya Unidad Multidisciplinar de la Vía Aérea viene tratando un caso de alta complejidad y excepcional no ya solo en España sino en el mundo. Creada hace más de 20 años, esta unidad está integrada por profesionales de Cirugía Pediátrica, Otorrinolaringología, Neumología Pediátrica, Anestesiología, Cuidados Intensivos, Radiología, Endoscopia y Enfermería especializada, entre otras disciplinas.

La pequeña nació con un solo pulmón, el izquierdo, pero a la dificultades que eso conlleva se sumaron otras dos patologías. Por un lado, una estenosis traqueal congénita, lo que quiere decir que su tráquea era muy estrecha, de entre dos y tres milímetros de diámetro. Por otro, una broncomalacia, una alteración que provoca el colapso del bronquio durante la respiración y dificulta el paso del aire hacia el pulmón. “No tenía consistencia, al respirar la niña se cerraba el bronquio principal izquierdo”, explica Juan Antón-Pacheco, jefe de servicio de Cirugía Pediátrica del 12 de Octubre. “Con lo cual tenía tres malformaciones muy graves asociadas que comprometían gravemente su vida”.

“Cuando llegamos al 12 de Octubre nos explicaron la severidad del problema, porque tenía un solo pulmón y una vía aérea muy estrecha”, relata Francisca, la madre de Alejandra. Comenzaba un largo proceso de intervenciones, procedimientos endoscópicos, soporte ventilatorio y cuidados intensivos que ha tenido a la niña ingresada durante periodos largos. Hasta 10 meses seguidos ha llegado a pasar en la UCI pediátrica del hospital madrileño.

“Empezamos corrigiendo la estenosis traqueal congénita”, describe el doctor Antón-Pacheco. Se hizo mediante cirugía. Una vez realizada esa intervención se inició el tratamiento de la broncomalacia. Para ello se procedió a la colocación endoscópica sucesiva de cinco prótesis biodegradables que han dado consistencia al bronquio con objeto de que se mantenga abierto y favorecer así una respiración adecuada. Esas prótesis se reabsorbían cada tres meses. “Por lo tanto, hemos tenido que poner cinco sucesivamente en un periodo de aproximadamente un año. Eso le ha permitido respirar mejor, poder salir del hospital, crecer y eventualmente no necesitar más endoprótesis”.

A ello hubo que añadir una traqueotomía para darle a Alejandra soporte ventilatorio. “Fue un poco como ayuda después de la cirugía de la tráquea y después del tratamiento endoscópico del bronquio”, prosigue el cirujano del 12 de Octubre.

Alejandra pudo dejar el hospital después de largos ingresos, pero, como señala su madre, “siempre estando cerca, porque cuando tenía complicaciones se ponía muy mala”. Aunque ha ido recuperándose. Hasta hace aproximadamente un año ha estado traqueotomizada y tenía una fístula traqueocutánea, un agujerito que se le quedó una vez quitada la cánula, pero eso también se cerró hace seis meses, lo que le ha permitido soplar las velas por primera vez.

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“En la actualidad está muy bien”, comenta Francisca. “A los 4 años, Alejandra ahora es capaz de llevar una vida similar a una niña o un niño de su edad. Estamos trabajando para que vaya gestionando esa capacidad respiratoria que tiene disminuida o cuestiones como la comida, pero ya va siendo capaz de hacer lo que otros niños”. Como soplar las velas por su cumpleaños.