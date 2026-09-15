He entrado en 'La Odisea' de Homero: dioses, cíclopes y héroes en el viaje inmersivo que revive el mito de Ulises

A Odiseo le costó diez años regresar a Ítaca. Casi 3.000 años después de que Homero pusiera por escrito su viaje, el héroe griego vuelve a enfrentarse a sus grandes desafíos en la Nave 16 de Matadero. La Odisea, el viaje inmersivo propone un recorrido en primera persona por uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental, pero antes de adentrarse en cíclopes, sirenas y dioses comienza en el mundo real que dio origen a la leyenda: la civilización micénica, sus palacios, sus creencias y la sociedad que acabó alimentando uno de los mitos más influyentes de la historia. A través de la tecnología, la exposición convierte el poema atribuido a Homero en una experiencia que se puede recorrer y no sólo observar. "La historia está en boca de todos gracias las numerosas adaptaciones que se han realizado recientemente. Es un proyecto muy especial. Tiene nuestro ADN", asegura Alfonso Segura, director de Marketing en Madrid Artes Digitales. La muestra reúne recreaciones escénicas, metaverso interactivo, realidad virtual, proyecciones envolventes e instalaciones holográficas en un único itinerario.

La decisión de empezar por la arqueología sirve para separar dos capas que a menudo aparecen mezcladas: la Grecia histórica y la Grecia legendaria. El mundo micénico se desarrolló entre 1600 y 1100 a. C., con centros fortificados como Micenas y Tirinto, mientras que la Odisea tomó forma varios siglos después, hacia el VIII a. C., tras una larga tradición oral. Esa distancia temporal sostiene la primera parte de la visita, dedicada a los templos, las formas de gobierno, las creencias y la cultura material del Egeo antes de entrar en el relato. El itinerario pasa por el Olimpo, se detiene en el palacio de Cnosos y avanza hacia el universo micénico que la tradición convirtió en escenario de la guerra de Troya. No se pretende demostrar que los episodios homéricos ocurrieran tal como se cuentan, sino explicar el terreno histórico sobre el que acabó creciendo el mito.

La exposición propone un recorrido en primera persona por uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental. / CEDIDA

A partir de ahí la tecnología toma el mando. El primer gran tramo se recorre con visores y auriculares en un metaverso de movimiento libre, sin cables ni butacas, en el que el público atraviesa distintos escenarios mientras Zeus funciona como puerta de entrada al relato. Después llega una experiencia de realidad virtual en 360 grados que coloca al visitante en uno de los episodios más reconocibles del ciclo troyano: el caballo de madera y la caída de la ciudad. El recurso permite pasar de la explicación histórica a una narración en primera persona sin necesidad de conocer previamente el poema. También aparece el Paladio, la estatua de Atenea que, según la tradición, protegía Troya mientras permaneciera dentro de sus murallas. Su robo abre simbólicamente el camino de vuelta para Odiseo, un regreso que, según el relato, terminará prolongándose otros 10 años. "En esta ocasión, hemos dado un salto digital importante. El metaverso permitirá al visitante caminar por estos lugares para conocer las costumbres de entonces", subraya Segura.

Metaverso interactivo, realidad virtual y proyecciones envolventes se dan cita en la exposición / CEDIDA

El núcleo de la muestra ocupa la gran sala inmersiva, con más de 1.200 metros cuadrados de superficie proyectable. Allí se condensan ocho episodios de la travesía en piezas sucesivas, cada una con una atmósfera visual y musical propia. "Es nuestro buque insignia. Esta ves nos hemos retado a hacer una reinterpretación de las formas artísticas que reinaban en la Grecia arcaica. Hemos diseñado los ocho episodios del viaje y lo hemos narrado en una película de 30 minutos", añade. Polifemo, los lotófagos, las sirenas, el descenso al Hades y la búsqueda de Telémaco aparecen a escala monumental mientras las imágenes rodean al público. La producción incorpora además láseres, una novedad dentro de las propuestas de MAD en este espacio, así como una banda sonora compuesta expresamente para acompañar las distintas pruebas. El montaje se apoya menos en reconstruir un Mediterráneo reconocible que en traducir sensaciones: vértigo, amenaza, tentación, pérdida. Es una lectura visual de un poema que supera los 12.000 versos y que convirtió el regreso al hogar en una de las estructuras narrativas más persistentes de la cultura occidental.

La prueba del arco

La llegada a Ítaca rebaja el estruendo y devuelve el foco a quienes esperaron mientras el héroe vagaba por el mar. Penélope gana peso en el tramo final, donde se recuerda su estrategia de tejer de día y deshacer de noche para aplazar la elección de un nuevo marido durante la ausencia de Odiseo. Una instalación interactiva recupera también la prueba del arco con la que se precipita el desenlace del poema, antes de que un montaje holográfico cierre el recorrido. Entre una sala y otra, varios paneles se detienen en cuestiones que la espectacularidad podría dejar fuera: desde la llamada cuestión homérica hasta la transformación posterior de criaturas como las sirenas. La exposición no resuelve esas discusiones, pero al menos las incorpora y recuerda que detrás de las imágenes más familiares existe una obra mucho más ambigua que su repertorio de monstruos.

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El montaje se apoya menos en reconstruir un Mediterráneo reconocible que en traducir sensaciones. / CEDIDA

La Odisea llega, además, en un momento de renovada atención hacia el texto homérico, apenas dos meses después del estreno cinematográfico de la adaptación dirigida por Christopher Nolan. Su vigencia, quizá, tenga que ver con que el poema nunca fue únicamente una sucesión de aventuras, sino una historia sobre el tiempo, la identidad y la guerra. MAD Artes Digitales, responsable de la producción, vuelve a utilizar la Nave 16 como laboratorio para ese cruce entre divulgación y espectáculo después de proyectos como Tutankamón, Los últimos días de Pompeya, La leyenda del Titanic y Cleopatra. Casi tres milenios después de que el relato de Odiseo comenzara a fijarse por escrito, él sigue intentando alcanzar Ítaca. Lo que ha cambiado, esta vez, ojo, es la forma de acompañarlo.