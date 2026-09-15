Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madrid Fashion WeekMánager ShakiraMadringWoody AllenTaxis autónomosNiña Hospital 12 de OctubreSiniestralidad laboralEl club de los poetas muertosRayo Vallecano
instagramlinkedin

MODA

El diseñador Hannibal Laguna y la firma Agua by Agua Bendita, galardonados en los Premios Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La firma colombiana y el diseñador español reciben los principales reconocimientos de una edición que reivindica la excelencia creativa, la identidad cultural y la proyección internacional de la moda desde Madrid

Premios Al Diseñador Nacional Y Al Diseñador Internacional En MBFW Madrid.

Premios Al Diseñador Nacional Y Al Diseñador Internacional En MBFW Madrid. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Tello

Pablo Tello

Madrid

La segunda jornada de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha arrancado con dos reconocimientos impulsados por el Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, el diseñador español Hannibal Laguna ha recibido el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al Diseñador Nacional como reconocimiento a una trayectoria de cuatro décadas y su contribución a la consolidación y evolución de la moda española actual.

Por otro lado, y en una dimensión internacional, la firma colombiana Agua by Agua Bendita ha sido galardonada con el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al Diseñador Internacional. Sus cofundadoras, Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza han sido reconocidas por una propuesta que fusiona la artesanía con la identidad cultural, convirtiendo al mismo tiempo estos dos elementos en un lenguaje contemporáneo.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha participado en la entrega de ambos galardones, impulsados a través de un convenio de colaboración entre el Área de Economía, Innovación y Hacienda del Consistorio e Ifema Madrid, recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Dimensión artística

Este martes, Madrid vuelve a convertirse en el epicentro de la moda con una cita que reúne a diseñadores consolidados, nuevos talentos y firmas internacionales en torno a las propuestas para la próxima temporada Primavera/Verano 2027. La ceremonia también ha puesto en valor disciplinas que amplían el concepto tradicional de moda. El Best Makeup Vision, impulsado por NARS, ha recaído en Palomo, reivindicando el maquillaje como una expresión creativa fundamental en la construcción de una propuesta estética.

El diseñador Hannibal Laguna (c) en su desfile durante la Mercedes-Benz Fashion Week, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). El diseñador Hannibal Laguna, maestro de la costura femenina y referente del lujo artesanal, presenta en la MBFWMadrid su colección primavera-verano 2026 ‘Lazuliflow’, inspirada en los matices del azul y el movimiento del mar, en el marco de la gran pasarela de IFEMA Madrid. 20 MARZO 2026;MODA Eduardo Parra / Europa Press 20/03/2026. Hannibal Laguna;;Eduardo Parra;category_code_sho

El diseñador Hannibal Laguna (c) en su desfile durante la Mercedes-Benz Fashion Week, a 20 de marzo de 2026, en Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press

Por su parte, The Fashion Game Changers Award ha reconocido a Latin American Fashion Awards (LAFA) por su labor de promoción, visibilización e internacionalización del talento creativo latinoamericano.

Los premios incorporan asimismo una dimensión artística a través de las esculturas creadas por el artista David Vaamonde. Realizadas íntegramente a mano en su taller en la capital y talladas en mármol blanco, las piezas evocan algunos de los códigos fundamentales del universo de la moda como la silueta, el movimiento de los tejidos y las formas del cuerpo clásico.

Noticias relacionadas

La MBFW Madrid toma el relevo a una semana dedicada a la moda que comenzó con OMODA Madrid es Moda, una plataforma que ha acercado el diseño de autor y las nuevas propuestas a distintos espacios de la ciudad. "De este modo, Madrid vuelve a situarse como uno de los principales escaparates de la moda española y como punto de encuentro para diseñadores, firmas, profesionales y público", ha destacado el Consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rey Felipe VI acude al circuito de Madring para presenciar el Gran Premio de España de Fórmula 1
  2. La nueva campaña de vacunación de Madrid arrancará en octubre: estas son las personas que tendrán que recibir la dosis contra gripe, covid, VRS y neumococo
  3. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  4. Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez abren la 84ª edición de la Madrid Fashion Week
  5. Una pelea multitudinaria en las Fiestas de Los Yébenes deja a un hombre de 38 años herido en la cabeza
  6. Fiasco español, ‘celebrities’ y una ciudad rendida a la Fórmula 1: así ha sido el 'monumental' estreno de Madring
  7. Ayuso da por superada la primera prueba por el ático y aguarda a la comparecencia de su consejero de Presidencia
  8. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid

El diseñador Hannibal Laguna y la firma Agua by Agua Bendita, galardonados en los Premios Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

El diseñador Hannibal Laguna y la firma Agua by Agua Bendita, galardonados en los Premios Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Feijóo presenta Madrid como modelo para su política de vivienda: un millón de casas, menos trámites y rebajas fiscales

Feijóo presenta Madrid como modelo para su política de vivienda: un millón de casas, menos trámites y rebajas fiscales

He entrado en 'La Odisea' de Homero: dioses, cíclopes y héroes en el viaje inmersivo que revive el mito de Ulises

He entrado en 'La Odisea' de Homero: dioses, cíclopes y héroes en el viaje inmersivo que revive el mito de Ulises

El Gobierno aprueba una inversión de 4.477 millones de euros para el aeropuerto de Barajas en los próximos cinco años

El Gobierno aprueba una inversión de 4.477 millones de euros para el aeropuerto de Barajas en los próximos cinco años

Pablo Fernández da el paso para recuperar Podemos en Madrid: “Vamos a dejarnos la piel”

Pablo Fernández da el paso para recuperar Podemos en Madrid: “Vamos a dejarnos la piel”

Así es la exposición inmersiva de 'La Odisea' que acoge Nave 16

Tapapiés no se celebrará este año: el festival de tapas y música de Lavapiés se aplaza hasta 2027

La C-5 cierra dos fines de semana: horarios de los cortes por obras de Adif en Atocha y alternativas