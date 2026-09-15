El diseñador Hannibal Laguna y la firma Agua by Agua Bendita, galardonados en los Premios Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La segunda jornada de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha arrancado con dos reconocimientos impulsados por el Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, el diseñador español Hannibal Laguna ha recibido el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al Diseñador Nacional como reconocimiento a una trayectoria de cuatro décadas y su contribución a la consolidación y evolución de la moda española actual.

Por otro lado, y en una dimensión internacional, la firma colombiana Agua by Agua Bendita ha sido galardonada con el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al Diseñador Internacional. Sus cofundadoras, Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza han sido reconocidas por una propuesta que fusiona la artesanía con la identidad cultural, convirtiendo al mismo tiempo estos dos elementos en un lenguaje contemporáneo.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha participado en la entrega de ambos galardones, impulsados a través de un convenio de colaboración entre el Área de Economía, Innovación y Hacienda del Consistorio e Ifema Madrid, recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Dimensión artística

Este martes, Madrid vuelve a convertirse en el epicentro de la moda con una cita que reúne a diseñadores consolidados, nuevos talentos y firmas internacionales en torno a las propuestas para la próxima temporada Primavera/Verano 2027. La ceremonia también ha puesto en valor disciplinas que amplían el concepto tradicional de moda. El Best Makeup Vision, impulsado por NARS, ha recaído en Palomo, reivindicando el maquillaje como una expresión creativa fundamental en la construcción de una propuesta estética.

El diseñador Hannibal Laguna (c) en su desfile durante la Mercedes-Benz Fashion Week, a 20 de marzo de 2026, en Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press

Por su parte, The Fashion Game Changers Award ha reconocido a Latin American Fashion Awards (LAFA) por su labor de promoción, visibilización e internacionalización del talento creativo latinoamericano.

Los premios incorporan asimismo una dimensión artística a través de las esculturas creadas por el artista David Vaamonde. Realizadas íntegramente a mano en su taller en la capital y talladas en mármol blanco, las piezas evocan algunos de los códigos fundamentales del universo de la moda como la silueta, el movimiento de los tejidos y las formas del cuerpo clásico.

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