Solo Güler y Diomande comparecen para un Real Madrid que salva los muebles en Elche

Necesitaba el Real Madrid de Mourinho un partido plácido antes de afrontar el derbi ante el Atlético de Madrid. No fue el caso de este martes ante el Elche. Dejó buenos minutos ante el Rayo Vallecano, también, por momentos, ante el Inter o incluso en la única derrota de la temporada ante el Betis, pero la sensación que había generado el conjunto blanco siempre era insuficiente. El conjunto blanco se muestra incapaz de dominar un encuentro, independientemente del oponente que tenga enfrente. Solo Arda Güler, que apareció como agua en el desierto para los de Mourinho, y Diomande, que brilló en la faceta ofensiva y defensiva, pudieron maquillar un Real Madrid que fue rescatado por Espí con un nuevo tanto en el descuento (3-2).

Güler, una vez más

Apostó, en este caso, Mourinho por un once cuya principal novedad residía en la suplencia de Jude Bellingham, pensando seguramente en lo del domingo frente al Atlético. Ante la suplencia del inglés, apareció por segunda vez de forma consecutiva Diomande, mucho más adaptado. El inspirado Güler regresó a la titularidad tras apagar el amago de incendio ante el Rayo. Y también lo hizo Tchouaméni, tras superar una lesión que venía arrastrando desde el Mundial. El francés ocupó la medular junto a Fede Valverde, quien lo diría hace tan solo unos meses.

Apenas habían transcurrido unos segundos de juego cuando el Real Madrid pudo firmar el primer tanto. Valverde encontró espacio para correr por el costado derecho del ataque, lugar en el que más cómodo se ha sentido, y cerca estuvo de encontrar a un Kylian Mbappé que ya se relamía al visualizar el mano a mano ante Dituro. Apareció Redondo, que con una intervención brillante frustró las opciones del galo. Un minuto después fue Vinicius, que no estuvo especialmente preciso con el balón, el que pudo encontrar la ventaja. Nada que resulte novedoso para un Real Madrid que perdona más de lo que a su entrenador le gustaría.

La puesta en escena del Elche fue atrevida. Y esto no pudo sorprender a nadie en el cuerpo técnico de los blancos. Anselmi lo avisó por activa y por pasiva en la previa del encuentro. Ni la situación de necesidad, ni el estatus del rival parecen cambiar la idea del entrenador argentino. En la práctica, tan solo Osorio, que actuó como una isla en medio del océano durante buena parte del partido, inquietó en alguna ocasión a la defensa madridista y cuya insistencia tuvo resultado.

Con el paso de los minutos el Madrid fue encontrando a Güler. O quizá fuera el turco el que hiciera por encontrarse al Real Madrid. El ‘15’ es un futbolista diferente. Junto a Bernardo, hoy en el banquillo, uno de los pocos capaces de dirigir un encuentro a su gusto. Antes que el juego, Güler encontró el gol desde una falta directa en la frontal del área. El turco engañó al meta argentino, que dio un paso en falso, y vio cómo la pelota rebotaba en el palo para traspasar la línea de gol. El tanto agregó aún más confianza si cabe en el juego del joven futbolista, que volvió a mostrar la personalidad requerida para ocupar la medular del conjunto blanco. Y, por ello, como el propio José Mourinho reconoció tan solo es cuestión de tiempo que haga suyo al equipo.

El Madrid cortocircuita en la segunda mitad

Tenía excesiva facilidad el equipo de José Mourinho para encontrar a los hombres de los costados atacando el espacio. En una de esas, Fede Valverde puso a correr a Diomande. El costamarfileño dejó sus mejores minutos como futbolista del Real Madrid, asistió a Mbappé y, esta vez sí, definió al costado de la portería ilicitana. La celebración del gol dejó dos imágenes reseñables. La primera de ellas la protagonizó Mbappé, dolorido tras el golpe con el portero argentino. La otra fue cosa de Diomande, visiblemente aliviado tras generar su primera contribución de gol como madridista.

Al igual que en el caso de Güler, la asistencia relanzó al costamarfileño. Así también lo entendió José Mourinho, que dejó al exfutbolista del Leipzig en el campo y retiró a Vinicius. Este movimiento, por ende, lo llevó a ocupar la banda izquierda, costado en el que venía desempeñándose antes de la llegada al conjunto blanco. La sustitución traía consigo también la retirada de Güler del campo y el conjunto ilicitano comenzó a jugar más próximo al área defendida por Thibaut Courtois. No necesitaron mucho los de Anselmi para encontrar premio. El autosuficiente Osorio apareció para aportar una dosis de esperanza en el Martínez Valero. Cepeda percutió por la banda derecha de Trent y envió un centro al segundo palo, donde emergió el delantero argentino para, con un testarazo inapelable, recortar distancias en el marcador.

Al igual que ante el Inter o el Rayo Vallecano, los de Mourinho volvieron a desconectar en el arranque de segunda mitad. Un cortocircuito que viene siendo habitual en el conjunto blanco, incapaz de controlar los partidos. Se lo empezó a creer el equipo de Anselmi ante la pasividad de los blancos. Una pérdida de Cucurella desembocó en el segundo tanto de los blanquiverdes. Fer Niño cazó la pelota en el área y, con un giro de puro delantero, cruzó una pelota ante la que nada pudo hacer Courtois. Era el 2-2 en el marcador para el Elche y un golpe directo al mentón del Real Madrid.

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El toque de corneta de Mourinho con la entrada de Espí y Endrick dio resultado. Otra vez el delantero valenciano apareció en el descuento, como ya hiciera en Cornellá, para otorgar los tres puntos a un equipo que visita este domingo, con más dudas que certezas, una de las plazas más complicadas del campeonato.