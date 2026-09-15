El Gobierno aprueba una inversión de 4.477 millones de euros para el aeropuerto de Barajas en los próximos cinco años

Impulso a la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031. La estrategia contempla una inversión de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos gestionados por Aena en el periodo, de los que prácticamente un tercio, hasta 4.477 millones de euros, se destinan al aeródromo madrileño.

No es la única instalación de la región en la que el DORA III plantea actuar en los próximos cinco años. El documento prevé destinar 11 millones de euros a Cuatro Vientos, para elevar el total de la inversión en la región a 4.488 millones de euros.

El grueso de esa inversión se destina, no obstante, a Barajas. Entre las actuaciones que se acometerán en el aeropuerto madrileño destacan algunas intervenciones en la T4. Así se cubre con esta inversión la mejora y ampliación de las áreas de facturación y del filtro de seguridad. También se apunta al incremento de las puertas de embarque asistidas por pasarela. Mientras, en la T4S se contemplan trabajos destinados al control de pasaportes así como el incremento de puertas de embarque, lo que permitirá asumir más tráfico.

En cuanto al nuevo edificio procesador T123 en que se integran las otras tres terminales se va a actuar para habilitar zonas de facturación, control de seguridad y sala de recogida de equipajes. Asimismo, se prevén obras para preparar el aeropuerto a la llegada de la alta velocidad y de nuevas líneas de metro, en concreto la L11 a la T4, y la L5 a las terminales 1,2 y 3, así como actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

En Cuatro Vientos, entretanto, y además de actuaciones en campo de vuelo y plataforma, se invertirá en mejoras de la seguridad y adecuación de los sistemas de información y comunicaciones.

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"Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena", traslada el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota. En ese sentido, el incremento de las tarifas aeroportuarias será finalmente de tres céntimos de euros por pasajero al año.