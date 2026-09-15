Getafe toma medidas ante los conciertos de Shakira: limitará aparcamientos y controlará taxis y VTC

El Ayuntamiento de Getafe volverá a activar medidas especiales de movilidad y control durante los próximos conciertos de Shakira en el recinto Iberdrola Music de Madrid ante las molestias que, según el Consistorio, generan estos grandes eventos en los barrios cercanos. El Gobierno municipal ha anunciado restricciones de acceso al aparcamiento del Coliseum, vigilancia sobre estacionamientos indebidos y medidas para evitar la concentración de taxis y vehículos VTC en la ciudad tras la celebración de los conciertos.

El Consistorio getafense sostiene que el recinto madrileño volverá a provocar problemas de movilidad y contaminación acústica para los vecinos de Getafe Norte y Los Molinos, así como para residentes de Villaverde. Por este motivo, sus servicios técnicos municipales realizarán nuevas campañas de control de emisiones sonoras durante los doce conciertos que la artista colombiana ofrecerá durante cuatro fines de semana consecutivos.

Según el Ayuntamiento, durante el pasado Coca-Cola Music Experience ya se produjeron "colas kilométricas" desde el viernes al mediodía debido a los cortes de la M-45 a su paso por Getafe, además de la llegada y salida de miles de asistentes caminando por la ciudad. El Consistorio asegura también que las mediciones realizadas durante aquel evento detectaron niveles de ruido por encima de los límites saludables para los vecinos.

Restricciones de aparcamiento en Getafe Norte durante los conciertos

Para reducir el impacto de la llegada masiva de público, el Ayuntamiento de Getafe impedirá durante los conciertos el acceso al aparcamiento del Coliseum a los vehículos que no pertenezcan a residentes. Además, reforzará la vigilancia para evitar el estacionamiento irregular de motocicletas y tratará de impedir la instalación de bolsas de taxis y VTC en el municipio para evitar una salida masiva de asistentes hacia las calles de Getafe.

El Gobierno municipal también ha vuelto a advertir sobre los problemas que, a su juicio, generan los cruces semafóricos provisionales habilitados en vías de alta capacidad. Según el Consistorio, estas medidas no mejoran el flujo de personas durante los macroconciertos y terminan afectando a los desplazamientos habituales de los vecinos y trabajadores del municipio.

Getafe reclama nuevos accesos al recinto Iberdrola Music

El Ayuntamiento de Getafe ha reclamado de nuevo la creación de accesos "seguros y definitivos" al recinto Iberdrola Music, entre ellos una pasarela peatonal sobre la M-45, un paso subterráneo bajo esta carretera o una conexión de transporte público en la zona de la avenida Real de Pinto junto a la rotonda de la M-45.

El Gobierno local responsabiliza de la situación al Ayuntamiento de Madrid, por conceder las licencias del recinto sin consensuar los planes de movilidad con Getafe; a la Comunidad de Madrid, por promocionar los eventos sin ejercer un papel mediador; y a los promotores privados, por organizar grandes conciertos sin asumir, según el Consistorio, los costes derivados de los problemas de acceso, movilidad y ruido.

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Getafe también ha señalado que los dispositivos de Guardia Civil y Policía Nacional desplegados durante estos eventos responden, en parte, a la falta de infraestructuras adecuadas de acceso al recinto y ha reclamado que estos recursos puedan destinarse a otras necesidades.