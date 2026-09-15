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De 50 tipos de gildas a tapas de alta cocina: el fin de semana más gastronómico de Madrid
Dos citas convierten el sábado y el domingo en una ruta de vermú, pinchos, tapas de autor y maridajes
Madrid afronta el fin de semana del 19 y 20 de septiembre con dos citas gastronómicas de formatos muy diferentes. El sábado, más de 50 variedades de gildas compartirán espacio con vermú, música y cocina castiza, y durante todo el fin de semana, varios hoteles de alta gama ofrecerán tapas de autor y maridajes sin necesidad de reservar mesa.
El Gilda Fest by Rita’s concentra su programación en el sábado, mientras que Hotel Tapa Tour Madrid permite organizar una ruta por distintos establecimientos durante ambas jornadas.
Más de 50 gildas y doce horas de aperitivo
El sábado 19, Gilda Fest by Rita’s reúne durante doce horas a gilderías llegadas de distintos puntos del país. Habrá más de 50 variedades de gildas, acompañadas de otras opciones de aperitivo como vermú, pinchos y cocina castiza.
La programación gastronómica comparte espacio con conciertos, sesiones de DJ, cócteles y un mercado gourmet. Durante la jornada también se intentará crear la gilda más larga mediante un reto colectivo. El festival se celebra de 12:00 a 00:00 horas en Autocine Madrid.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: GILDA FEST by Rita’s
Lugar: Autocine Madrid
Fecha: 19 de septiembre
Horario: 12:00-00:00 h
Duración: 12 horas
Precio: entrada general desde 10 euros
Tapas de hotel sin sentarse a un menú de lujo
La segunda propuesta cambia las gilderías por los hoteles. Hotel Tapa Tour Madrid permite probar tapas y maridajes en establecimientos de alta gama de la capital sin necesidad de reserva previa.
La oferta se divide en cuatro categorías: Croqueta de Autor, Tapa Nacional, Tapa Fusión y Tapa Dulce. Cada hotel participante presenta sus propias elaboraciones, a las que se suman diferentes propuestas de maridaje.
Existe además una modalidad para recorrer varios espacios gastronómicos sin cambiar de hotel. La experiencia in-house incluye cuatro tapas y el acompañamiento del personal del establecimiento durante el recorrido. Participan en esta modalidad Rosewood Villa Magna, JW Marriott Hotel Madrid, Barceló Torre de Madrid y URSO Hotel & Spa.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: Hotel Tapa Tour Madrid 2026
Lugar: Varios hoteles de Madrid
Fecha: 19 y 20 de septiembre
Horario: Según cada hotel
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