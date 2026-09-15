Madrid no da tregua en septiembre: 6 festivales para saltar del flamenco al techno en diez días

Madrid concentra seis grandes citas musicales entre el 17 y el 26 de septiembre. El calendario arranca con flamenco y canción de autor, continúa con tres festivales que coinciden durante el fin de semana del 18 y 19 y termina en Arganda del Rey con el nuevo espectáculo audiovisual de Anyma.

HONDO: Kiki Morente, Remedios Amaya y una “tangana” flamenca

El 17 de septiembre, HONDO reúne en Príncipe Pío a Kiki Morente, Soleá Morente, Remedios Amaya, Pastora Galván, Lin Cortés, Tomasito y una larga lista de artistas ligados al flamenco y la música de raíz.

La programación se concentra en un único escenario bajo el nombre de La Gran Tanganada: flamenco y raíz, con músicos y bailaores compartiendo una noche de actuaciones enlazadas. Samara Amaya, Maloko Soto, Curro Carrasco, Paquito Vega, Ané Carrasco y Junquera Fernández son algunos de los nombres que completan el cartel.

HONDO reúne en Príncipe Pío a Kiki Morente, Soleá Morente, Remedios Amaya, Pastora Galván, Lin Cortés y Tomasito. / .

MÁS INFORMACIÓN Evento: Festival HONDO 2026 Lugar: Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Fecha: 17 de septiembre Inicio: 19:00 h Precio: Entrada general, 49,95 €

El festival que recupera medio siglo después el espíritu de 1976

También el 17 de septiembre, el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma celebra el 50 aniversario del Festival de los Pueblos Ibéricos. Tres artistas que participaron en aquella edición —Luis Pastor, María del Mar Bonet y Manuel Gerena— regresan medio siglo después para compartir cartel con músicos de generaciones posteriores.

Pedro Guerra, Marwán, Blanca Paloma, Javier Ruibal, Carmen París, Ángel Stanich, Las Migas, Pancho Varona, Ramoncín y Karmento están también entre los nombres convocados.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Gran Festival Musical de los Pueblos Ibéricos Lugar: Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco Fecha: 17 de septiembre Precio: Desde 6,50 €

Time Warp lleva dos noches de techno a IFEMA

Los días 18 y 19 de septiembre, Time Warp Spain ocupa IFEMA MADRID con Sven Väth entre los grandes nombres de su programación. El festival, nacido en Alemania en 1994, celebra en Madrid una edición especial de dos jornadas.

La experiencia concede un papel central a la producción visual y sonora, con tecnología y diseño integrados en la puesta en escena. Es una de las señas de identidad de un festival que también ha celebrado ediciones en ciudades como São Paulo, Nueva York o Santiago.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Time Warp Spain 2026 Lugar: IFEMA MADRID Fecha: 18 y 19 de septiembre Precio: Entrada general desde 45 €; abono de dos días, 70 €

Sugababes, Natalie Imbruglia y Fangoria comparten festival

Ese mismo 18 y 19 de septiembre, la Caja Mágica cambia de registro con Brava Madrid. Sugababes, Natalie Imbruglia, Fangoria, Inna, Vengaboys, Leire Martínez, María Peláe, Soraya y Mayo forman parte de un cartel repartido entre diferentes áreas y escenarios.

El festival organiza su programación musical en las zonas HITS, POP y ELECTRÓNICA y cuenta además con un área gastronómica con food trucks.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Brava Madrid 2026 Lugar: Caja Mágica Fecha: 18 y 19 de septiembre Precio: Entrada de día desde 40 €;

Dani Martín y Viva Suecia toman la Complutense

También los días 18 y 19 de septiembre, Jardín de las Delicias celebra su séptima edición en el recinto de Cantarranas del Campus de la Universidad Complutense. Dani Martín, Viva Suecia, Sexy Zebras, Marlon, Marlena e Inazio forman parte de un cartel centrado principalmente en la música nacional.

Además de los conciertos, el recinto incorpora gastronomía, espectáculos visuales, actores, performances y happenings.

La séptima edición del festival Jardín de las Delicias se celebra los días 18 y 19 de septiembre. / .

MÁS INFORMACIÓN Evento: Jardín de las Delicias Festival 2026 Lugar: Campus de la Universidad Complutense Fecha: 18 y 19 de septiembre Precio: Abono general, 117,95 €

Anyma cierra los diez días con ÆDEN en Arganda

El último salto llega el 26 de septiembre. Brunch Electronik Madrid traslada su jornada final a la Ciudad del Rock de Arganda del Rey con ÆDEN, el nuevo espectáculo de Anyma y una de las paradas de su gira mundial de 2026.

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La música comienza a las 17:00 horas y continúa hasta medianoche. En ÆDEN, Anyma acompaña su electrónica con una producción audiovisual de gran formato en la que aparecen universos futuristas y elementos inspirados en la mitología.