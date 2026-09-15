Feijóo presenta Madrid como modelo para su política de vivienda: un millón de casas, menos trámites y rebajas fiscales

Al igual que con la Fórmula 1, la política fiscal o la gestión sanitaria, entre otros asuntos, el Partido Popular también quiere convertir a Madrid en el gran escaparate de su estrategia en materia de vivienda. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, han aprovechado este martes su visita a una promoción pública en El Cañaveral para presentar un modelo basado en construir más, liberar suelo, reducir los trámites administrativos, recurrir a la colaboración público-privada y rebajar la carga fiscal, especialmente para los jóvenes.

En una comparecencia desde la promoción Cañaveral 7, que suma 89 viviendas destinadas al alquiler asequible, ambos dirigentes han defendido el modelo madrileño como principal alternativa a la política del Gobierno de Pedro Sánchez, la cual, en palabras del líder del PP, "ha hundido la oferta y ha disparado los precios". “Aquí no hay relatos, hay grúas”, ha resumido Feijóo, para quien Madrid, la ciudad "con mayor promoción de vivienda", es el ejemplo perfecto de las bondades de la receta popular.

El primero en intervenir ha sido Almeida, que ha sacado pecho de las cifras que apuntalan esta postura. Según el alcalde, el parque público de vivienda de Madrid ha aumentado un 40% desde 2019 y superará por primera vez las 10.000 viviendas. Como contraste, ha asegurado que el anterior Ejecutivo municipal entregó 17 viviendas públicas entre 2015 y 2019, mientras que los gobiernos que él preside han entregado, de media, esa misma cantidad “cada diez días”.

La segunda pata del modelo madrileño es el suelo. El regidor popular ha recordado que el Consistorio ha desbloqueado terrenos con capacidad para levantar 90.000 viviendas, lo cual, ha subrayado, sitúa a Madrid como “la primera ciudad de Europa en capacidad de construir vivienda de forma masiva” durante los próximos años. A ello se suma la reducción en dos terceras partes del tiempo medio para conceder licencias, la extensión de las declaraciones responsables y proyectos de colaboración público-privada que, según sus datos, permitirán poner en marcha otras 5.000 viviendas.

Una receta que Feijóo se ha comprometido a trasladar al conjunto de España si llega a La Moncloa. Tras Almeida, el presidente del PP ha tomado la palabra para presentar su programa de vivienda de cara a las próximas generales. Un plan que se estructura en cuatro grandes pilares: un millón de nuevas viviendas durante una legislatura; más seguridad jurídica; reducción de los trámites y rebajas fiscales para menores de 35 años. Feijóo ha prometido una nueva ley del suelo y recuperar su propuesta de ley contra la ocupación, además de generalizar las declaraciones responsables para determinadas actuaciones.

En aquellas obras que sí necesiten autorización previa, el PP plantea fijar un plazo máximo de 90 días para que los ayuntamientos respondan. Transcurrido ese periodo, según la propuesta explicada por Feijóo, las obras podrían comenzar mediante silencio administrativo positivo. En rehabilitación, salvo los inmuebles afectados por protección patrimonial, la intención de los populares es sustituir con carácter general la licencia municipal por una declaración responsable. Con el conjunto de reformas, Feijóo calcula que podrían construirse un millón de viviendas y generarse 750.000 empleos.

El otro gran destinatario del plan son los jóvenes. Feijóo ha planteado crear una suerte de “hucha hogar joven” que premie fiscalmente el ahorro destinado posteriormente a adquirir una vivienda, además de ofrecer avales públicos de hasta el 95% o el 100% del precio. A ello sumaría una rebaja del IRPF durante los cuatro primeros años de vida laboral, una reducción del 60% en los impuestos vinculados a la adquisición de vivienda y la exención de las donaciones de padres a hijos cuando el dinero se destine a comprar una casa. Según sus cálculos, para una vivienda tipo de 250.000 euros un joven podría obtener entre 21.000 y 26.000 euros de ahorro fiscal y necesitar unos 50.000 euros menos para poder firmar la hipoteca.

El PP plantea además aumentar tanto la vivienda libre como la protegida, ya sea en propiedad o en alquiler, a través de una mayor movilización de suelo. Feijóo ha defendido que el problema español es fundamentalmente de oferta y ha responsabilizado al Ejecutivo central de haber “hundido” esa oferta con sus políticas regulatorias. Según el líder popular, España arrastra un déficit próximo a las 750.000 viviendas, mientras que los precios de la obra nueva y de los alquileres se han disparado durante los últimos años. Son cifras esgrimidas por el propio dirigente popular durante su intervención para justificar el cambio de modelo.

El objetivo declarado es que el modelo madrileño deje de ser una excepción. “Queremos extender este modelo al conjunto de España”, ha subrayado Feijóo, que se ha comprometido a alcanzar un pacto con comunidades autónomas y ayuntamientos para aumentar la vivienda pública y protegida, ampliar la colaboración público-privada y reducir los impuestos asociados al acceso a una casa. "Este es el cambio que ofrecemos y este es nuestro compromiso. Y creo que aquí, desde Madrid, podemos acreditar que hay otra forma de hacer política de vivienda sin ayuda del Estado", ha recalcaldo Feijóo.