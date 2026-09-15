Alerta para los conductores: este martes habrá cortes de tráfico en una de las calles más transitadas de Madrid

Moverse por el centro de Madrid durante la mañana de este martes puede requerir algo más de planificación. Y es que una manifestación obligará a activar un dispositivo especial de movilidad en una de las zonas con mayor tránsito de la capital, con posibles afecciones para conductores, transporte y peatones.

La calle Alcalá será el principal punto afectado por estas restricciones, en un tramo especialmente concurrido que conecta dos de los grandes ejes del centro madrileño: Gran Vía y la Puerta del Sol. El Ayuntamiento de Madrid ya ha recomendado evitar el vehículo privado en la zona y optar por alternativas como el Metro o el transporte público mientras duren las incidencias.

Cortes en la calle Alcalá entre Gran Vía y Puerta del Sol: horarios y tramos afectados

Los posibles cortes de tráfico están previstos para este martes 15 de septiembre entre las 11:30 y las 13:00 horas, aproximadamente. El aviso municipal afecta al tramo de la calle Alcalá comprendido entre Gran Vía y la Puerta del Sol.

El Consistorio no establece un cierre permanente durante toda la franja horaria, sino que alerta de la posibilidad de incidencias y/o cortes de tráfico, por lo que las restricciones podrán variar en función del desarrollo de la movilización.

Los conductores que tengan previsto circular por esta zona del centro de Madrid durante esa hora y media deberán tener en cuenta posibles desvíos, retenciones o modificaciones puntuales de la circulación.

El Ayuntamiento recomienda evitar el coche y usar transporte público

Ante estas afecciones, el Ayuntamiento de Madrid aconseja utilizar el transporte público y evitar desplazamientos en vehículo privado por el entorno afectado.

La recomendación afecta especialmente a quienes tengan previsto atravesar el eje formado por Alcalá, Gran Vía y Sol durante la franja de mayor incidencia. El transporte público puede ser una alternativa para evitar posibles atascos o cambios de recorrido derivados del dispositivo de movilidad.

Estos son los cortes de tráfico de Madrid para los próximos días

Las restricciones por manifestaciones continuarán durante los próximos días en otros puntos de la capital. El Ayuntamiento ha previsto nuevas incidencias de circulación para el miércoles y el jueves. El miércoles 16 de septiembre, entre las 11:00 y las 13:30 horas aproximadamente, podrán producirse afecciones en la Carrera de San Jerónimo.

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Por su parte, el jueves 17 de septiembre, las restricciones se trasladarán a la calle Conde de Peñalver, en el tramo comprendido entre Ayala y Hermosilla, donde están previstas incidencias entre las 10:30 y las 12:00 horas.