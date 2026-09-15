'El club de los poetas muertos' revive en La Latina con Juanjo Artero como profesor Keating

Hubo un tiempo en el que subirse encima de un pupitre era suficiente para declarar una pequeña revolución. Bastaban además cuatro palabras: "Oh capitán, mi capitán". La escena final de El club de los poetas muertos acabó convertida en una de las imágenes más reconocibles de la película estrenada en 1989 y, 37 años después, aquellos pupitres han vuelto a levantarse. Esta vez no están en la Academia Welton ni tienen delante a Robin Williams, sino en el Teatro La Latina de Madrid (Plaza de la Cebada, 2), con Juanjo Artero en el papel del profesor John Keating.

La adaptación teatral de El club de los poetas muertos permanecerá en cartel en el Teatro La Latina de Madrid hasta el 8 de noviembre de 2026. La historia escrita por Tom Schulman, autor también del guion cinematográfico original, llega al escenario bajo la dirección de Juan Luis Iborra y con Juanjo Artero en el papel del profesor John Keating.

Junto a Artero aparecen Manu Rodríguez, Tomy Álvarez, Jacobo Camarera, Gabriel Flores, Lennon Jon Sharp, Álvaro de Paz, Sergio Aguado y Marcos Saneiro. El montaje español llega después de las distintas adaptaciones teatrales que la historia ha conocido en otros países y del éxito de una versión estrenada en París, precedente del proyecto impulsado aquí por Pentación Espectáculos y A&A.

Keating vuelve a dar clase

El principal referente continúa siendo la película dirigida por Peter Weir en 1989, con Robin Williams interpretando al profesor de literatura que llega a la estricta Academia Welton y comienza a introducir métodos alejados de la rígida enseñanza del centro.

Welton se rige por cuatro principios —tradición, honor, disciplina y excelencia—. Keating, sin embargo, saca a sus estudiantes del aula, les pide que contemplen las cosas desde otros puntos de vista, cuestiona la forma convencional de analizar la poesía y les presenta una expresión que acabaría identificándose con la propia película: Carpe Diem.

Javier Naval / Pentación Espectáculos / Javier Naval / Pentación Espectáculos

La versión que acaba de estrenarse en Madrid coloca ahora a Juanjo Artero frente a esa clase de estudiantes. Para Iborra, uno de los objetivos del montaje ha sido aprovechar la cercanía entre escenario y patio de butacas para integrar al público en las clases del profesor.

El propio Tom Schulman, que ha presentado este lunes en Madrid el montaje, considera que quien interprete a Keating no debe intentar estar a la altura del trabajo de Robin Williams en la película. "Creo que esa persona tiene que encontrar en su interior el deseo de enseñar a los alumnos y, a continuación, entrar en el aula y utilizar las palabras de la obra para hacerlo", ha señalado el guionista a EFE.

La escenografía corre a cargo de David Pizarro, el vestuario está firmado por Gabriela Salaverri, la iluminación es de Juanjo Llorens y la música, de Gerardo Gardelín.

El club secreto tras los pupitres

El título de la obra procede de la sociedad clandestina que los estudiantes recuperan después de descubrir que el propio Keating había formado parte de ella durante su juventud. Los integrantes del Club de los Poetas Muertos se reunían a escondidas para leer versos y hablar fuera de las normas de la academia. Los nuevos alumnos de Welton deciden recuperar aquellas reuniones y comienzan a escapar por las noches para encontrarse en secreto.

La trama incorpora así cuestiones como la presión familiar, la amistad, la identidad, las expectativas sobre el futuro y la posibilidad de escoger el propio camino. Uno de los casos centrales es el de Neil Perry, que quiere dedicarse a la interpretación y consigue participar en una representación de El sueño de una noche de verano, mientras su padre pretende dirigir sus estudios y su futuro profesional.

Iborra define la obra como una historia sobre los jóvenes, su aprendizaje y la educación. "Esta es una función de emociones, de poesía y de lo que debería ser el proceso educativo. En definitiva, una lección de vida", señala en sus notas de dirección.

De Walt Whitman al "Oh capitán, mi capitán"

Entre los elementos que la película llevó a la cultura popular está también su particular manera de llamar al profesor Keating. El "Oh capitán, mi capitán" que pronuncian sus estudiantes procede de O Captain! My Captain!, el poema que Walt Whitman escribió tras la muerte de Abraham Lincoln.

La escena de los alumnos subiéndose sobre los pupitres convirtió después el gesto en una referencia recurrente en películas y series. En España, Los Serrano recurrió a ella en un episodio en el que los estudiantes se levantaban sobre las mesas para apoyar al psicólogo del colegio al grito de "Oh psicólogo, mi psicólogo".

Una escena de "El club de los poetas muertos" (1989), con el profesor y varios alumnos de la Academia Welton / Touchstone Pictures

También ha habido referencias a El club de los poetas muertos en series como Los Simpson, Padre de familia, How I Met Your Mother o House. En 2024, Ethan Hawke y Josh Charles, Todd Anderson y Knox Overstreet en la película, volvieron a aparecer juntos en el videoclip de Fortnight, de Taylor Swift.

La segunda gran expresión asociada a la historia es Carpe Diem, la locución latina popularizada por Keating entre sus alumnos y que puede traducirse como "aprovecha el día". El profesor la utiliza para hablar del paso del tiempo y de las decisiones que sus estudiantes deberán tomar. En la obra, esas palabras acaban vinculadas a los conflictos que cada uno de los jóvenes mantiene con su entorno.

Para Schulman, el mensaje de la historia mantiene su vigencia porque no se limita a una época concreta. El guionista considera que su eje central está en el crecimiento personal y en la necesidad de preguntarse qué quiere hacer cada persona con su vida. "No creo que los temas de la película pierdan vigencia, porque todo el mundo se enfrenta constantemente a la cuestión de cómo vamos a vivir nuestras vidas", ha explicado a EFE.

La producción madrileña conserva ese lema y las principales referencias del texto de Schulman. "Creo que en los tiempos que corren, más que nunca, cada uno de nosotros debe subirse a su pupitre y gritar bien alto: "¡Oh capitán, mi capitán!"", afirma Iborra.

¿Cómo entrar en el club?

El club de los poetas muertos permanecerá en el Teatro La Latina de Madrid hasta el 8 de noviembre de 2026. Con carácter general, las funciones están programadas de miércoles a viernes a las 20.00 horas. Los sábados se ofrecen dos pases, a las 17.30 y a las 20.00 horas, mientras que los domingos y festivos la representación comienza a las 19.00 horas.

La función tiene una duración aproximada de 110 minutos y está recomendada para mayores de 14 años. Los precios oficiales oscilan entre 18,50 y 37,50 euros, dependiendo de la categoría y de la función. Las localidades de categoría 4, las más económicas, cuentan con visibilidad limitada en algunas escenas.

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Además, las representaciones de los días 8 y 18 de octubre de 2026 serán funciones accesibles, con subtítulos y audiodescripción para personas con discapacidad visual y auditiva. El Teatro La Latina dispone también de bucle magnético y sonido amplificado mediante auriculares.