La sorprendente catedral ortodoxa de Madrid que se puede visitar gratis todos los sábados

Entre los edificios de Hortaleza aparece una silueta inesperada: cinco cúpulas doradas elevadas sobre una construcción blanca, cada una rematada por una cruz. Es la Catedral Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena, un templo levantado en 2013 con una arquitectura de inspiración neobizantina.

El edificio ocupa un terreno de 756 metros cuadrados y desde 2019 tiene rango de catedral. Continúa funcionando como sede de la Iglesia Ortodoxa rusa en Madrid y mantiene una actividad religiosa regular durante la semana.

Uno de sus rasgos más particulares está en el idioma de las celebraciones. A la comunidad rusa se suman creyentes eslavos de distintas procedencias y el castellano también está presente en algunos oficios. Durante la Divina Liturgia de los domingos, varias oraciones se recitan en español junto al eslavo eclesiástico, la lengua empleada habitualmente en las celebraciones.

Cuando el rito ortodoxo suena en castellano

Cada dos meses se celebra además, en sábado, una Divina Liturgia íntegramente en castellano. No tiene una fecha fija y se suma a los oficios habituales del templo. Los domingos, la Divina Liturgia con Eucaristía y comunión comienza a las 10:00 horas.

También es posible conocer el edificio mediante las visitas organizadas los sábados. A las 17:00 horas se ofrece una visita guiada gratuita en castellano, antes de las Vísperas Mayores de las 18:00 horas.

La actividad continúa durante el resto de la semana. Los miércoles y viernes se celebran oraciones a las 19:00 horas, mientras que los sábados el templo permanece abierto durante buena parte de la jornada.

CÓMO LLEGAR

La Catedral Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena está en la Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 48. La estación de metro más cercana es Pinar del Rey, en la línea 8. También llegan a la zona los autobuses 9, 72, 87 y N2.

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Los miércoles y viernes abre durante los oficios, de 19:00 a 20:00 horas. Los sábados abre de 10:00 a 21:00 horas, con visita guiada gratuita en castellano a las 17:00 horas. Los domingos permanece abierta de 8:30 a 18:00 horas, con la Divina Liturgia a las 10:00 horas.