Senderismo
La cascada escondida de Rascafría a la que se llega por un antiguo camino de montaña
La ruta hasta la Cascada del Purgatorio recorre 11,8 kilómetros entre robledales, pinares, el arroyo del Aguilón y los cortados del Valle del Paular
La Cascada del Purgatorio no aparece nada más echar a andar. Para llegar hasta ella hay que internarse en el Valle del Paular, seguir un antiguo camino de montaña y avanzar junto al arroyo del Aguilón hasta que el terreno se estrecha entre paredes de roca. El recorrido parte de Rascafría y suma 11,8 kilómetros, unas 3 horas y 35 minutos de marcha y 264 metros de desnivel.
La ruta arranca frente al Monasterio de Santa María del Paular y se dirige hacia el Puente del Perdón para incorporarse al antiguo camino de Madrid o de La Morcuera, la vía que comunicaba la Cartuja del Paular con la Corte madrileña a través del puerto de montaña.
Desde allí, el sendero avanza entre robledales. Después de dejar atrás el cruce que conduce hacia el albergue de los Abedules, alcanza la Poza de los Pintores. En ese punto se toma el camino de la izquierda y la ruta continúa junto al arroyo del Aguilón, uno de los afluentes más importantes del Lozoya.
A partir de este tramo, el pino silvestre gana presencia entre los robles, mientras junto al cauce aparecen alisos, sauces, arces, fresnos y abedules.
Un desfiladero antes del Purgatorio
En el tramo final, el trazado se estrecha y entra entre los cortados de Majada Grande, donde las paredes de roca forman un congosto antes de alcanzar las peñas del Purgatorio. Allí, las aguas del arroyo del Aguilón se precipitan por el desnivel y forman la Cascada del Purgatorio, destino de la caminata.
El regreso puede hacerse por una variante distinta. Al llegar al puente de madera se cruza hacia la ladera de la Umbría y se continúa por ese camino hasta enlazar de nuevo con el antiguo camino de Madrid.
Un puente ligado al Quijote y a una antigua tradición
El Puente del Perdón fue levantado en el siglo XVIII para cruzar el río Lozoya y facilitar el acceso al molino de papel de Los Batanes. Allí, los monjes fabricaban papel y, según la fuente consultada, con ese material se imprimió en 1605 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
El puente conserva además una tradición ligada a los condenados. Según ese relato, por este paso eran conducidos los reos camino de la horca y, al cruzarlo, podían apelar su sentencia por última vez.
CÓMO LLEGAR
La ruta comienza en Rascafría, junto al Puente del Perdón y frente al Monasterio de Santa María del Paular.
FICHA TÉCNICA
Distancia: 11,8 kilómetros
Duración aproximada: 3 horas y 35 minutos
Desnivel: 264 metros
Dificultad: 3 sobre 5
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