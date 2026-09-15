La C-5 cierra dos fines de semana: horarios de los cortes por obras de Adif en Atocha y alternativas

Si pensaba que los cortes en las rutas era cosa de Metro Madrid, se ha equivocado. De costumbre, por averías o por obras, la red de Cercanías Madrid también suspende el paso de sus trenes como medida de prevención y para habilitar la mejora del servicio, muchas veces retrasado este verano por el calor. Tal es el caso de la línea C-5, ya que precisamente debido a una intervención en la infraestructura de Atocha, verá suspendido su servicio dos fines de semana.

Adif es la encarga de estas obras, y ya ha anunciado que ambos sentidos estarán cerrados hasta las 10:00 horas de los dos fines de semana que quedan de septiembre, con lo cual todavía podrá tomar el tren saliendo de, y hasta, Atocha desde primera hora, si se moviliza temprano.

Dos fines de semana sin C-5: alternativas

En concreto, serán los fines de semana del 19 al 20 y del 26 al 27 de septiembre cuando los ciudadanos tendrán que hacer trasbordos en la misma estación de Atocha, donde, por suerte, paran casi todas las líneas de Cercanías (menos la C-9), como también la L1 de Metro Madrid y varios autobuses EMT, destacando el 001 hasta Moncloa o el 119 hasta Goya.

Una mujer obtiene un billete para Cercanías de una de las máquinas de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 26 de enero de 2023, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

El objetivo de estas obras es ampliar la capacidad operativa de la estación de Atocha en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5, pero para evitar mayores afectaciones, se ha limitado a los sábados y domingos, cuando la afluencia es menor.

En cualquier caso, para estar al tanto de los cambios en la circulación, Renfe está informando constantemente a través de su canal de WhatsApp, su cuenta en X, además de, por supuesto, cartelería y megafonía en sus estaciones.

Más obras en Atocha

En las puertas de Atocha se encuentran unas cabezas, esculturas del artista Antonio López para dar la bienvenida en la nueva terminal de llegadas del AVE en 2010. Sin embargo, desde entonces han sido vandalizadas con graffitis y cerco de orines, a pesar de que se pretendía homenajear a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004.

Es así que en junio de este año, Adif aseguraba que "ya trabajan para resolver el asunto en la estación de Atocha", así como aseguraba estar "avanzando en la contratación, mediante licitación pública, de la empresa para realizar estas labores".

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El conjunto escultórico de Antonio López en la estación de Atocha / ADIF

Asimismo, este julio Atocha estrenaba un aparcamiento de 1.357 plazas y 60 puntos de recarga eléctrica gracias a una inversión de más de 26 millones de euros y financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.